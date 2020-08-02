Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
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Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti

Hakkâri Özel Harekât Şube Müdürü Ali Er, 1992'de teröristlerle kahramanca savaşarak şehit düştüğünde arkasında 3 yetim bıraktı. Babalarının izinden gidip polis olan 3 kardeş, emniyette farklı görevlerde yer alıyor.

Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
02.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:50

Süleyman Demirel'in 9 yıl yakın korumalığını yapan Ali Er, 1992'de atandığı Hakkâri Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğü görevine başlamak üzere sivil plakalı bir araçla Hakkâri'ye giderken, Van'ın Başkale ilçesindeki Güzeldere Geçidi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Er'in geride bıraktığı üç oğlu da babalarının izinde giderek emniyette farklı görevlerde yer alıyor. Eraslan tıpkı babası gibi Özel Harekât'tan, ikizi Volkan siber suçlardan, Erkurt Er ise bölge trafikten sorumlu.

BABALARININ YOLUNDA İLERLİYORLAR

Ali Er şehit düştüğünde oğulları Eraslan 19, ikizler Volkan ve Erkurt ise 17 yaşındaydı. Anne Nejdet Er, 3 oğluna hem annelik hem babalık yaptı. Üçünü de okutup polis akademisini başarıyla bitirmelerini sağladı. Bugün üçü de Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı. Babalarının yolunda giden 3 emniyet müdür yardımcısı, çocukluk hayalleri olan polisliğe başlama hikayelerini, şehit babalarına duydukları özlemi, babalarına "vatan uğruna ölmek için" verdikleri sözü, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'a anlattı.

"EVDEN KAÇIP ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN YANINA GİDERDİM"

Erkurt Er, Bölge Trafikten sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bartu ile Tuana isimlerinde iki çocuk babası olan Erkurt Er hikâyesini şöyle anlatıyor: "Çocukken tek hayalim polis olmaktı. Çocukluğum karakollarda, Özel Harekât polisleri arasında geçti. Evden kaçıp Özel Harekât polislerinin yanına giderdim. Onlara özenip, onlar gibi olmak isterdim. Babam gibi, baba ocağı olarak gördüğüm Özel Harekâtçı olmak istedim. Annem, 'Ailede bir Özel Harekâtçı yeter. Ağabeyin var' deyip istemedi. Annemi kıramadım ama polislikten vazgeçmedim.

15 TEMMUZ GECESİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAYDI

Babam bizi vatan, bayrak, devlet sevgisiyle büyüttü. Hangi görevde olursak olalım vatanımız için, bayrağımız için can vermeye gideriz. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit olan Önder Güzel ile oturuyorduk. Haber alır almaz harekete geçtik. Önder Güzel, sanki içine doğmuş gibi 'Gel öpeyim, hakkını helal et' dedi ve vedalaştı. O Gölbaşı'ndaki Özel Harekât'a gitti, ben de Cumhurbaşkanlığı'na geçtim. Özel Harekât Başkanlığı'nın hainler tarafından bombalandığı ve şehitlerin olduğunu duyunca içimde bir parça koptu gibi... Sabah, beni öperek helallik isteyen Önder'in şehit olduğunu öğrendim. Tarifsiz bir duygu, bir yandan vatanı hainlere bırakmamak için şehit düşenlerin acısı diğer yanda ise ülkemizi bu vatan hainlerine teslim etmemenin tarifsiz duygusu."

"ANNEM OLMASAYDI BABAMLA BİRLİKTE ŞEHİT OLUYORDUM"

Eraslan Er, Özel Harekât Şubesi'nden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Elif Naz ve Nilay isminde iki kız babası. Babasının şehit olduğu günü şöyle hatırlıyor: "Babam ile birlikte şehit olan Özel Harekâtçı İbrahim Kaplan, 'Hadi gel babanı almaya gidelim' dedi. Onlarla babamı Van'dan almaya gidecektik. Annem duyduğunda 'Hayır gidemezsin, izin vermiyorum' dedi. Annemle belki ilk kez tartıştım. Beni göndermediği için gönül koydum. Sonra babam ve onu almaya giden 2 arkadaşı pusuya düştü ve şehit oldular. Annem olmasaydı ben de o araçta olacaktım. Annem içine doğmuş gibi beni göndermedi ve hayatta kaldım. Ama babamızı, vatan bayrak sevdalısı kahramanımızı şehit verdik.

"15 TEMMUZ'DA ÇATIŞTIM AMA ŞEHİTLİK NASİP OLMADI"

'Tekrar dünyaya gelsem yine polis olurum' diyecek kadar meslek aşığı bir babanın oğluyum. Bu nedenle benim de hayalini kurduğum meslek polislikti. Annem Özel Harekâtçı olmamı istemiyordu. Özel Harekât'a geçtim, anneme diyemedim. Eğitimdeyken haberi oldu, aradım, helallik istedim. 15 Temmuz'da Türk askerinin şerefli üniformasını çalmış hainlerle sabaha kadar çatıştım. Şehitlik nasip olmadı ama ülkemizi hainlere teslim etmedik."

"İYİ Kİ BU MESLEĞİ SEÇMİŞİM"

Babası şehit düştüğünde 17 yaşında olan Volkan Er, Siber Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. 15 Temmuz gazisi ve Korel isminde bir oğlu var. Volkan Er çocukluğu ve mesleğine dair şunları anlattı: "Üniversitede yeterli puan almama rağmen Güzel Sanatlar yerine babamın izinde yürümek daha onur ve şeref olur diye Polis Akademisi'ne geçiş yaptım. Çocukluğumuz polislerin arasında, Shortland'lara (Özel Harekâtçıların kullandığı zırhlı araçlar) binerek geçti. Vatan, bayrak sevgisinin en üst düzey yaşandığı ortamda büyüdük. Böyle olunca bu mesleğe aşk duyuyorsunuz, çocukluğunuzun hayali oluyor. Ülkeme, vatanıma faydalı işler yapınca 'İyi ki de bu mesleği seçmişim' diyorum.

15 TEMMUZ'DA GAZİ OLDU

15 Temmuz'da yıllık izindeydim. Tankların sokağa indiğini duyunca görev beklemeden çelik yeleğimi giydim, silahımı aldım ve sokağa çıktım. Ankara Emniyeti'ni darbeci hainlere teslim etmemek için direndik. Koluma kurşun gelmiş, farkında değilim. Her yerim kan olunca fark ettim, bir parça bezle sarıp, o şekilde sabahın ilk ışıklarına kadar çatışmaya devam ettik."

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