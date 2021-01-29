Kafeler ne zaman açılıyor? Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Kafeler 15 Şubatta açılıyor mu?

Korona virüs salgını önlemek amacıyla alınan tedbirler arasında kafeler, restoranlar ve lokantalar gibi işletmelerin kısıtlamalı olarak hizmet vermesi vardı. İşletme sahipleri ve vatandaşlar kafeler ne zaman açılıyor? Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Kafeler 15 Şubatta açılıyor mu? merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında korona tedbirlerinden olan kısıtlamalar ile ilgili sorularda kabine toplantısında çıkacak kararları işaret etti. Ayrıca Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara 'kafeler 15 Şubatta açılıyor mu?' sorusuna yanıt verdi. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırıldığı ve aşılamaları başlandığı son dönemde Kafeler ne zaman açılıyor? Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Kafeler 15 Şubatta açılıyor mu? sorularına cevap verildi.

KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı salgını önlemek amacıyla 20 tarihinde tedbirleri içeren bir genelge yayınlamıştı. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, 'restoran, kafe, lokanta, pastane gibi yeme içme alanları 'gel - al' hizmeti veya 10.00 - 20.00 arasında paket servis hizmeti yapabilecekti. Ardından 1 Aralık tarihinde ise sokağa çıkma yasaklarının ve kısıtlamaların yer aldığı yeni bir genelge yayınlayarak kafeler, restoranlar, lokantalar gibi mekanların çalışma saatlerini detaylı olarak belirtti. Buna göre, 'kafeler, restoranlar, lokantalar, kafeterya gibi yeme içme mekanları, cumartesi ve pazar günleri 10.00- 20.00 saatleri arasında paket servis hizmeti yapabilecek' şeklindeydi.

KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Son dönemlerde, salgınların azalma eğiliminde olması ve aşılamanın ikinci fazına geçmesiyle birlikte kafeterya, restoranlar ve lokantalar gibi mekanların açılması yeniden gündeme geldi. Kısıtlamalarda kafeterya, restoranlar ve lokantalar gibi mekanların açılması hakkında kabine toplantısını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeterya, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacağı sorusuna ilişkin, 'Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız.' yanıtını verdi.

KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?

Türkiye'de, Çin'in ürettiği CoronaVac kovid-19 aşısının yapılmasıyla birlikte gözler kısıtlamaların ve sokağa çıkma yasaklarının kalkması yönünde kararlar alınıp alınmayacağına çevrildi. Habertürk kanalında yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programına katılan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 'kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Kafeler 15 Şubatta açılıyor mu?' sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Kara, 'Bir an evvel kendimizi, kontrollü ve yeni normal kurallar çerçevesinde bir normale dönüşe hazırlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın okulları, gençlerimizin üniversiteleri ve ekonomik yaşamın devamı için aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Öncelikle bizim temel amacımız sağlık ve olmazsa olmazımız kayıplarımızı azaltmak ama hemen bunun arkasında bir planlamanın olması gerekiyor. O bakımdan aşılar çok önemli. Özellikle kayıplarımızı hızla azaltabilirsek, risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz' dedi.

Kafelerin 15 Şubatta açılması ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.