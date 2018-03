Kadroyu Birlikte Yenen Yemekle Kutladılar

Sivas Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçiler düzenlenen yemekli programla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan taşeron işçilerin kadroya alınması sürecinde, Sivas Belediyesi'nin değişik birimlerinde görev yapan 280 özel taşeron şirket çalışanı belediyenin kuruluşu olan Özbelsan AŞ bünyesinden kadroya geçirildi.

Güvenlik, Kent Bilgi Servisi, Çağrı Merkezi, Park-Bahçe ve Mezarlık Müdürlüğü'nde istihdam edilen toplam 280 özel şirket çalışanın geçiş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Belediye Başkanı Sami Aydın işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Paşabahçe Kütükev'de düzenlenen programa Başkan Aydın'ın yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcıları Mahir Kuzucu, Ahmet Özaydın, Özbelsan Genel Müdürü Şaban Kaya, birim müdürleri ve daha önce özel şirket çalışı olup da başlatılan süreçle birlikte Özbelsan bünyesine alınan 280 işçi katıldı.

Kadroya geçen işçiler adına konuşan Yasin Karamuk; "Eşimize, çocuklarımıza ve bizlere bu sevinci yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, taşeron işçilerin kadroya geçme sürecinde emeği olan herekse, tüm mesai arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle bize şimdiye kadar sahip çıkan işçi dostu Belediye Başkanımız Sami Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Biz sizlerden razıyız, Allah da razı olsun... Bundan sonraki süreçte işimizi daha çok severek, en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Kadro sürecinin hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Aydın ise, "Sizler artık devletimizin, belediyemizin güvencesi altına girdiniz. Bundan sonraki süreçte bütün işlemleriniz Özbelsan üzerinden yürüyecek ve bütün haklarınız belediye tarafından sağlanacak. Biz çalışanlarımızla yöneticilerimizi bir aile olarak görüyoruz, bir takımın parçaları olarak görüyoruz. Bugün belediyemiz başarılı ise bütün arkadaşlarımızın bunda katkısı vardır. Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıyla birlikte sizlerin de mutlu olması çok önemli. Sizlerin katılımıyla belediyemizin hizmet çıtası inşallah daha yukarılara çıkacaktır. Hayal ettiklerinizi, daha iyi olacağını düşündüğünüz önerilerinizi bize her zaman sunabilirsiniz, bundan memnun oluruz. Biz işini iyi yapanların önerilerini almaktan her zaman mutluluk duyarız. Her biriniz için bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kürşat ve Şeyma Kıyçak çifti Başkan Aydın'a, Hulusi Şahin isimli çalışan da Özbelsan Genel Müdürü Şaban Kaya'ya çiçek takdim etti. - SİVAS