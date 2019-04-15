"Keşke Yunan Galip Gelseydi" Diyen Kadir Mısıroğlu, Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Açıklamarıyla birçok kesim tarafından eleştirilen Kadir Mısıroğlu, yoğun bakıma kaldırıldı.

"DUA BEKLİYORUZ İNŞALLAH"

Kadir Mısıroğlu'nun manevi torunu Nurullah Mısıroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kadir Mısıroğlu için sevenlerinden dua istedi. Kadir Mısıroğlu'nun torunu paylaşımında, "Kıymetli Üstad Kadir Mısıroğlu takipçileri, Üstadımız şuan "Yoğun Bakım"da, bütün muhibbândan duâ bekliyoruz inşaallah. Kıymetli Dostlar, bu ilânı yayalım mı diye sual edenler olmuş. Tabi ki yayabilirsiniz. Dua ordumuz ne kadar çok olursa o kadar iyi, inşaallah." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ" DEMİŞTİ

Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi" ifadeleriyle tepki çeken kısa süre önce de "Türkçüler, Ziya Gökalp'i adam zanneder, bir Yahudi'nin sistemini Türkiye'ye adapte etmiştir" sözleriyle gündeme gelmişti. Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na üniforması üzerindeyken gerçekleştirdiği ziyaret de uzun süre gündemde kalmıştı.