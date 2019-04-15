"Keşke Yunan Galip Gelseydi" Diyen Kadir Mısıroğlu, Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
Bir süredir şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören Kadir Mısıroğlu, yoğun bakıma alındı. Mısıroğlu'nun rahatsızlığının yeniden nüksettiği ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Açıklamarıyla birçok kesim tarafından eleştirilen Kadir Mısıroğlu, yoğun bakıma kaldırıldı.
"DUA BEKLİYORUZ İNŞALLAH"
Kadir Mısıroğlu'nun manevi torunu Nurullah Mısıroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kadir Mısıroğlu için sevenlerinden dua istedi. Kadir Mısıroğlu'nun torunu paylaşımında, "Kıymetli Üstad Kadir Mısıroğlu takipçileri, Üstadımız şuan "Yoğun Bakım"da, bütün muhibbândan duâ bekliyoruz inşaallah. Kıymetli Dostlar, bu ilânı yayalım mı diye sual edenler olmuş. Tabi ki yayabilirsiniz. Dua ordumuz ne kadar çok olursa o kadar iyi, inşaallah." ifadelerini kullandı.
"KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ" DEMİŞTİ
Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi" ifadeleriyle tepki çeken kısa süre önce de "Türkçüler, Ziya Gökalp'i adam zanneder, bir Yahudi'nin sistemini Türkiye'ye adapte etmiştir" sözleriyle gündeme gelmişti. Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na üniforması üzerindeyken gerçekleştirdiği ziyaret de uzun süre gündemde kalmıştı.
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Bu adam hakkında kötü söz konuşanların derdi şudur; bu adam onların dedelerine(ninelerinin dostu) ait kirli çamaşırlarını ifşa edip duruyor onlarda bunu hazmedemiyor olayın özü bu.Cevap Yaz 14 14 Yayından Kaldır
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Saat şu anda 01:00. . . Hani nerde müjdeli haberler?Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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Bu bilge müslüman gerçekleri anlatan canlı tarih.Onu sadece sahtekârlar ve münafikkar sevmiyor.Cevap Yaz 13 23 Yayından Kaldır
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size ne kardeşim dua okusan sanki kabul olcak adam cennetemi gitcek sayenizde sanki alimsiniz nazınız geçiyor allaha bırakın insanların hakkında kötü yorumu edep yahuCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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Bu adam 3 yıldan fazla Londra'da kaldi. Bunun burda nerde kaldığını bilen yok. Iyi bir London agent. Fesli türk düşmanıdır ülkemizi bölmek için elinden geleni yaptı ama başaramadı.Cevap Yaz 13 9 Yayından Kaldır