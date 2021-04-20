Kadir Gecesi ne zaman 2021? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Diyanet Takvimi
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Kadir Gecesi ne zaman 2021? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Diyanet Takvimi

Kadir Gecesi ne zaman 2021? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Diyanet Takvimi
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Ramazan ayı ile birlikte "Kadir Gecesi ne zaman 2021? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?" Sorularına müslümanlar yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi içerisinde bu gecenin tarihini paylaşmıştı. Peki, Kadir Gecesi ayın kaçında? 2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Kadir Gecesi, 2021 Ramazan Ayı'nın 26. günün 27. gününe bağlayan gece çeşitli ibadetler ve dualar ile idrak edilecek. Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı gece" olarak anılan Kadir Gecesi için tüm İslam aleminde geri sayıma başladı. Peki 2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? İşte detaylar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021?

Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir gecesi, Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.

KADİR GECESİ DUALARI

Kadir Gecesi, Ramazan ayının manevi ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanmak için sunulan bulunmaz bir fırsat gecesidir. İşte bu anlamlı gecede okunacak dualar;

EY BİZLERİ VARLIĞA ERDİREN ALLAHIM;

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

"Kadir gecesinde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer." buyuruldu.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılınmalı.

Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)

"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir 3)

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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