KADİR GECESİ ÇEKİLECEK ZİKİRLER: Kadir Gecesi için hangi zikirler çekilir?

İslam dünyası için son derece kutsal kabul edilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması nedeniyle, manevi anlamda en değerli gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilen bu gece, Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve duaları kabul edişinin zirveye ulaştığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu özel geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde hangi zikirlerin yapılması gerektiğini, hangi duaların okunmasının faziletli olduğunu ve nasıl bir ibadetle geceyi ihya edeceklerini merak etmektedir. Peki, Kadir Gecesi için hangi zikirler çekilir? Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler neler? İşte, merak edilenler…

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK ZİKİRLER (DİYANET'E GÖRE)

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Kadir Gecesi'nde yapılabilecek zikir ve ibadetler şu şekildedir:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü'l-afve fa'fu annî" (Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!)

– Hz. Aişe Validemiz'in rivayet ettiği bu dua, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Kadir Gecesi'nde sıkça okuduğu dua olarak tavsiye edilir.

Kelime-i Tevhid: "Lâ ilâhe illallah"

– Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eden bu zikir, Kadir Gecesi'nde bolca söylenmesi gereken en temel ifadelerden biridir.

Kadir Gecesi için hangi zikirler çekilir

"Sübhanallâh", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber"

– Tesbih, tahmid ve tekbir anlamı taşıyan bu kısa ama faziletli zikirler, gece boyunca kalpten tekrar edilebilir.

Kur'an-ı Kerim okumak

– Diyanet'e göre Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde değerlendirmenin başında Kur'an'la meşgul olmak gelir. Özellikle Kadir Suresi, İhlas, Felak, Nas ve Yasin Suresi okunabilir.

Kadir Gecesi çekilecek zikirler

Nafile namaz kılmak (teheccüd, tesbih namazı vb.)

Tövbe ve istiğfar: "Estağfirullah el azim el kerim ellezî lâ ilâhe illâ hüve el hayyel kayyûme ve etûbu ileyh"