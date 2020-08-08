'Kadınlar futbolda olmamalı' diyen Melih Şendil kimdir?
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'Kadınlar futbolda olmamalı' diyen Melih Şendil kimdir?

BeinSports'un deneyimli ismi Melih Şendil, Real Madrid'in pembe formasını eleştirdiği konuşmasında "Kadınlar futbolda olmamalı" ifadesini kullanınca tepki çekti. beIN Sports'tan Melih Şendil'in bu sözleri sonrası son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

'Kadınlar futbolda olmamalı' diyen Melih Şendil kimdir?
08.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:55

Dün gece oynanan Manchester City – Real Madrid Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından ünlü spor spikeri Melih Şendil'in canlı yayında yaptığı yorumlar tepki çekti.

'FUTBOL ERKEK OYUNU'

Real Madrid'in giydiği pembe forma üzerine yorumlarda bulunan ünlü spiker, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" ifadelerini kullandı.

'PEMBE FORMA YAPTIRMAM'

"Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım, topa tutarlar ama önemli değil. Alışığız" diyen Şendil, "Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" diye konuştu. Programdaki diğer yorumcu İlker Yağcıoğlu da, Şendil'e "Ben de yaptırmam" diyerek hak verdi.

BEIN SPORTS'DAN FLAŞ AÇIKLAMA...

beIN Sports, Melih Şendil'in sözleri sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam Şampiyonlar Ligi maçının ardından hemen ardından yayınladığımız "Maç Sonu" programında sunucu Melih Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi.

Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

MELİH ŞENDİL KİMDİR?

2019 yılı itibariyle Bein Sports ekranlarında maç spikerliği yapan Melih Şendil, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni okurken mesleğe başlangıç yaptı. Şendil, üniversiteden hocası olan 17-18 yıllık TRT spikeri olan Rıfat Araz'ın tavsiyesi üzerine mesleğe başladı.

28 YILDIR SEKTÖRDE...

Üniversite 3. sınıftayken TRT'nin spor spikerliği için sınav açtığını ifade eden Melih Şendil, hocasının da onayını olarak başvuru yaptığını ve sınavı kazandığını belirtiyor. Şendil, 1992 yılından bu yana mesleğini sürdürüyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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