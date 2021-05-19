Kadın sporcular, Mersin sporuna büyük emek vermiş sporcuları mezarları başında andı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin farklı branşlardaki kadın sporcuları, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Mersin sporuna ve gençliğine büyük emek vermiş sporcuların mezarlarını ziyaret etti.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin farklı branşlardaki kadın sporcuları, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Mersin sporuna ve gençliğine büyük emek vermiş sporcuların mezarlarını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, "Amacımız spora özendirme, Mersin'in ülke sporuna katkı sağlaması ve uluslararası platformda adının belirli bir yere gelmesi için uğraş veren büyüklerimizi anlatmak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Mersin'e büyük emek veren sporcuları unutmadı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde sportif faaliyetlerini sürdüren, hentbol, basketbol ve voleybol branşlarında başarılı işlere imza atan kadın sporcular, kentte spor anlamında geleceğin önünü açan efsanevi sporcuları mezarları başında andı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı'nın her sporcunun ayrıntılı olarak hayat hikayesini anlattığı ziyarette, kadın sporcular ellerindeki karanfilleri mezarlara bırakarak dua etti. Ziyaretler Mersin Akbelen, Eski Mezitli ve Mezitli mezarlıklarında gerçekleştirildi. Film çekimleri için kentte bulunan Mersinli tanınmış tiyatro ve sinema oyuncusu Deniz Oral da Gençlik ve Spor eski İl Müdürü olan babası Naci Oral'ın mezarının ziyaretinde kadın sporculara eşlik etti.

"Onu burada anmamız büyük bir şey"

Mersinli başarılı kaleci Mehmet Karadeniz'in kardeşi Sabahattin Karadeniz, kardeşinin mezar ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Benim ağabeyim 1940 doğumlu dört kardeşten en büyüğü. Hepsi de kaleci. Mersin İdman Yurdu'nda oynayan 3 kaleci de kardeştir. Türkiye tarihinde böyle bir şey yoktur belki. 3 kaleci aynı yerden çıkıyor. Ağabeyim spora Mersin Limanspor'da başladı. Onu burada anmamız bizim için büyük bir şey. Kendisi profesyonel bir kaleciydi. Sizlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Mersin sporuna emeği geçmiş büyüklerimizi ziyarete geldik"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tarakçı ise 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"19 Mayıs'ı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası şeklinde kutluyoruz, çünkü 19 Mayıs, Atamızın işaret ışığını yaktığı çok önemli bir gündür. Biz de bunu hafta boyunca programlarla hem gençlerimize hem çocuklarımıza, daha geniş anlamda 5 yaşından 90 yaşındaki vatandaşlarımıza kadar bu ruhu yaşatmak, hissettirmek istiyoruz. Bugün de ebediyete intikal etmiş, Mersin sporuna emeği geçmiş büyüklerimizi ziyarete geldik. Mersin, sportif alanda çok önemli bir şehir. Amacımız; geçmişte bize büyük hizmetlerde bulunan büyüklerimizi unutmadığımızı, ailelerine onları unutmadığımızı ve sporcularımıza da unutturmayacağımızın mesajını vermek. Sporcularımız burada kabirlerinde yatan büyük sporcularımızın hiçbirini görmemiştir belki de çünkü daha doğmamışlardı. Bizim amacımız spora özendirme, Mersin'in ülke sporuna katkı sağlaması ve uluslararası platformda adının belirli bir yere gelmesi için uğraş veren büyüklerimizi anlatmak. Ziyaretle de bunu pekiştirmek istiyoruz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı