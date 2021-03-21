Kadın Oyunları Festivali.. Sadece Türkiye'de değil, Dünya'da bir ilk

Kadın Oyunları Festivali.. Sadece Türkiye'de değil, Dünya'da bir ilk Kültür Bakanlığı da festivale destek verme kararı aldı Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve başladığı günden bu yana gerek yurtiçi gerekse yurtdışında büyük yankı uyandıran Kadın Oyunları Festivali Bandırma, Ankara...

Kadın Oyunları Festivali.. Sadece Türkiye'de değil, Dünya'da bir ilk

Kültür Bakanlığı da festivale destek verme kararı aldı

BALIKESİR - Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve başladığı günden bu yana gerek yurtiçi gerekse yurtdışında büyük yankı uyandıran Kadın Oyunları Festivali Bandırma, Ankara ve Çanakkale'nin ardından Ayvalık'ta görkemli bir final yapıyor.

Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğinde ve Atölye Kültür Sanat organizasyonuyla bu yıl için son ayağı gerçekleştirilecek olan festivalde yine dopdolu ve farkındalık oluşturan bir program sanatseverleri bekliyor olacak.

Kadın temalı beş oyunun sahneleneceği festivalde, öncelikle 22 Mart'ta Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nin açılışı gerçekleşecek. Uygur ailesinin katılımı ve Türkiye'nin önde gelen kadın klasik gitaristi Begül Erhan'ın, Anadolu ezgilerinden ve klasik gitar müziğinin önemli eserlerinden seçkiler sunacağı gitar resitali ile salonun açılışı yapılacak.

Çarpıcı açıklamalarda bulundular

Festivalin Direktörü Ankara Sanat Tiyatrosu Halkla İlişkiler Koordinatörü Hasan Aldemir ile Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak, festivalin sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Ayvalık'ta yerel bir internet televizyonunda tecrübeli gazeteci-yazar olan Suat Salgın'ın sorularını yanıtlayan Aldemir ve Cılak, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Festivalin toplumun kanayan bir yarası olan 'Kadına Şiddet' konusuna dikkat çekmek ve pandemi süreci nedeniyle organizasyona dahil olan tiyatro sanatçılarının içinde bulundukları ekonomik olumsuzluklara bir nebze olsun katkı verebilmek olduğunu kaydeden Hasan Aldemir, sanatın üzerindeki kara bulutları dağıtabilmek adına bu festivali korona virüs salgınına rağmen düzenlediklerini söyledi.

Kadına şiddetin sadece Türkiye'de değil, dünyada da var olduğuna dikkat çeken Aldemir, "Ama ülkemizde kadına şiddet, son yıllarda artan bir sorun haline geldi. Bu konuda her gün yaşanılan dramları görüyor ve duyuyoruz. Haberlerde ve hayatın pek çok alanında bu durum karşımıza çıkıyor. Bu sorunun çözümünde birçok sosyolog ve psikologlarla toplum bilimcilerin konuyu masaya yatırmaları gerekiyor. Bizim organize ettiğimiz bu festival de ülkemizde katlanarak devam eden bu soruna sanatsal yönden yaklaşarak, şiddet gören kadınların realitesini gözler önüne serebilmek ve o çığlığın duyulmasına bir nebze olsun katkı verebilmektir" dedi.

Organizasyonun Ankara'da başlayıp, Çanakkale ve Bandırma'nın ardından Ayvalık'ta gerçekleşecek gösterimlerin ardından sona ereceğini aktaran Hasan Aldemir, "Ama bizim için önemli olan, bu festivali ülkemizdeki 81 kente yayabilmektir. Çünkü bu mücadeleyi ülkemiz genelindeki tüm illere yayabilirsek ve elimizin uzandığı her yere ulaştırabilirsek yaptığımız çalışma amacına ulaşabilecektir." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle izleyicilerin oyunları bir boş, bir dolu koltuklarla seyredeceğini anlatan Aldemir, Kadına şiddet konusunda mücadele eden sivil toplum kuruluşlarına çalışmalarında destek olabilmek amacıyla izleyici arasında kalacak boş koltuklara kadına şiddet sonucunda hayatını kaydeden kadınlarımızın fotoğraflarını koyduk. Farkındalık adına yaptığımız bu uygulamada, isteyenler o kadınların fotoğraflarının bulunduğu koltukların da ücretlerini ödeyebilecekler ve bizler de buradan elde edeceğimiz geliri, kadın mücadelesi yapan STK'lara dağıtacağız" dedi.

Festivale Kültür Bakanlığı da destek verme kararı aldı

Türkiye'de bir ilk olan Kadın Oyunları Festivali'ne Kültür Bakanlığı'nın da son etapta destek verme kararı aldığını belirten Aldemir, "Ama bize asıl desteği; genelde belediyeler verdi. Bu konuda Ankara'da Bilkent Center ile Ankara Sanat Tiyatrosu salonlarını açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı organizasyonun tanıtımı ile lojistik açıdan katkı verdi. Çanakkale Belediyesi, Bandırma ve Ayvalık Belediyeleri de tam destek verdi. Biz pandemi koşullarında ekonomik açıdan halkımızın içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak hiçbir kurumdan ya da kişiden destek istemedik. Ama bu konuda destek verecek olanların büyüğü küçüğü olmaz. Organizasyona isteyen herkes bir biletle de olsa destek verebilir. " diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak da, festivalin finalinin Ayvalık'ta yapılacak olması sırasında ilçede orta yaşlarını sürenlerin çok iyi bildiği Vural Sineması salonunun belediye bünyesine geçerek, kapılarını bu kez Nejat Uygur Sahnesi ismiyle açacak olması açısından da önemli olduğuna işaret etti.

Ayvalık'ta final yapacak olan Kadın Oyunları Festivali'ne en fazla desteği oyunları sergileyecek olan sanatçıların verdiğini kaydeden Cılak, "Bu festivalde sergilenecek olan 5 oyun bize aşağı yukarı bir buçuk oyun parası gibi son derece düşük bir fiyata mal oldu. Yani festivale katılacak sanatçılar neredeyse hiç ücret almadan sahneye çıkmış olacaklar. Çünkü onlarda kadına şiddet konusunda toplumsal soruna dikkat çekebilmeye yönelik ellerinden gelen desteği böylelikle vermeye çalışıyorlar" dedi.

Ayvalık'ın Kadın Oyunları Festivali'nden istediği karşılığı şimdiden almaya başladığını belirten Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak, "Bu festivalin Ayvalık etabıyla ilgili yayınlanan haberler, sadece ülkemizde de değil yurt dışında da birçok medya kuruluşlarının yayınlarında yer buldu. Bunun sonucunda karşılaştığımız bir gerçek vardı ki; o da bu proje sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilkmiş. Biz, kadın oyunları festivalinde sorunların ve organizasyonun birleştirilip yapılması açısından bakıldığında, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu biliyorduk ama Dünya'da bir ilk olduğunu yeni öğrendik" diye konuştu.

Festival programının içi oldukça dolu

Öte yandan festival programında; hafta boyunca sahnelenecek oyunların yanı sıra Ramize Erer karikatür sergisi ile Huri Kirişçi resim sergisi de ziyaretçilere açık olacak. Öte yandan 23 Mart'ta Av. Birsen Atakan, 26 Mart'ta Gülşah Elikbank ve 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Türkiye'nin en önemli kadın tiyatro yönetmenlerinin başında gelen Ayşe Emel Mesçi ve dramaturg Ali Berktay ile Ayvalık Müzik Akademisi Başkanı Prof. Filiz Ali de katılımcılarla söyleşilerde bulunacak. Film gösterimlerinin de olacağı Kadın Oyunları Festivali 2021 programı dopdolu bir içerikle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT SALGIN