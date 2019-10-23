Kadın 69. bölüm fragmanı yayımlandı! Kadın 68. bölüm izle

23.10.2019 09:16

Kadın 68. bölüm geçtiğimiz akşam izleyicilerle buluştu. Hatice'nin yokluğu ile nasıl başa çıkacağını bilemeyen Enver, onun hayaliyle yaşarken bir anlık dalgınlık büyük sonuçlar doğuracak. Şirin ise kaldığı yerden devam eder. Kadın 69. bölüm fragmanı haberimizde.

KADIN 68. BÖLÜM FULL İZLE…

69. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Dorukcum, Sarp'ın evinden bir şapka bulur ve artık onu okulda kullanmak istediğini annesine söyler. Hemen üstüne Şirin ise Sarp'ın kıyafetlerini giymiş şekilde Bahar'ın karşısına çıkınca ortamda soğuk rüzgarlar eser. Ceyda olaya şahit olduğundan Şirin'i sert bir dille uyarır.

Şirin çocuklara Arif konusunda hiç olmayacak şeyler anlamış onları doldurmuştur. Doruk'un, Arif'i neden görmeye gitmediklerini sorması üzerine Nisan, anneannesi ve babasının ölümünden Arif ağabeylerinin sorumlu olduğunu söyler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, annesini yeni kaybetmişken tekrar birlikte olacakları günleri iple çektiği eşi Sarp'ı da yitirmiştir. Artık yaşamaya, hayata daha fazla tahammülü kalmamıştır. Eşini kaybettiği anda yanına gelen Arif'i istemez ve Bahar'ın yanında sadece Fazilet Hanım vardır.

Aradan 3 ay geçer ve Bahar, tıpkı Sarp ile hayalini kurduğu kampı gerçekleştirmek üzere çocukları ve Enver ile birlikte doğa ile iç içe bir yerdedir. Diğer yandan Şirin ise Emre'nin yanında çalışmayı sürdürür. Bahar için bu zor günleri atlatmak güç olacaktır. Arif ise hapisten çıkmış ve kahveyi de borçları karşılığında arkadaşına bırakmıştır. Babasının, Sarp'ın evini uygunsuz şekilde kiraya verdiğini duyunca da küplere biner.

Enver hala Hatice'nin yokluğuna alışamamış ve hayaliyle konuşmayı sürdürür. Şirin ise bu durumdan ötürü korku içindedir. Bunun yanı sıra Şirin, Bahar ve Arif için sinsi planlar kurmaya başlamış hatta bunları çocuklar üzerinden devreye bile sokmuştur.

Ceyda'nın Fazilet ile sınavı ise yeni başlamıştır. Oğlu ve yeni bir hayat için zorluklarla başa çıkmaya çalışan Ceyda'nın tek güvendiği kişi Emre'dir. Ancak Emre'nin yaptırdığı babalık testi sonucunda Arda'nın babası olmadığını öğrenen Emre için artık Ceyda bitmiş gibi görünür.