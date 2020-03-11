Kadifekale'nin de artık bir Masal Evi var
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Bayraklı, İzmir, Güncel

Kadifekale'nin de artık bir Masal Evi var

İzmir Büyükşehir Belediyesi dördüncü Masal Evi'ni Kadifekale'de açtı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Geleceğimizi bırakacağımız çocuklarımız buradan yetişecek" dedi.

11.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:23
Kadifekale'nin de artık bir Masal Evi var

Anne işte çocuk eğitimde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve annelere mesleki beceri kazandırmak için hayata geçirdiği Masal Evi projesi büyüyor. İzmir'deki dördüncü Masal Evi bugün Kadifekale Aziziye Mahallesi'nde hizmete girdi. Masal Evi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilk kez Seferihisar'da açılmıştı.

"Dünyanın en güzel noktalarından biri"

Kadifekale Hava Şehitliği'nin yanında yer alan Kadifekale Masal Evi'nin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün dördüncü Masal Evi'ni açıyoruz. Toros, Selçuk ve Bayraklı'dan sonra Kadifekale'deyiz. Hafta sonu Karaburun'da beşinci Masal Evi'ni açacağız" dedi.

Masal Evi'nin dünyada örneğinin olmadığına değinen Başkan Tunç Soyer, "36-53 ay arasındaki çocuklar için ruhsal, sosyal, fiziksel ve bilişsel eğitim imkanları sunuyoruz. Bu eğitim oyunla, resimle, müzikle, el sanatlarıyla gelişiyor. Masal Evi'nde aynı zamanda annelere mesleki beceri kazandırıyoruz. Kadifekale Masal Evi'nde kadınlar pasta, börek, kek, ekmek yapmak, bu alanda istihdam edilmek istediklerini söylediler. O nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası burada bu eğitimi verecek. Bir başkasında çamaşırhane yapmıştık, bir diğerinde dikiş atölyesi açmıştık. Kadifekale dünyanın en güzel noktalarından biri. Bu şehirde daha iyi bir hayatı hak ediyoruz. Aziziye Mahallesi gibi Birinci ve İkinci Kadriye mahallerinde de yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bayraklı Masal Evi çocukları da oradaydı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise Masal Evi projesiyle kadınlara ve çocuklara yapılan pozitif ayrımcılığın önemine değinerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti.

Törende Başkan Tunç Soyer, Kadifekale Masal Evi'nin açılışına katkı sunan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'ne bağlı Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi, Saint Gobain Vakfı yetkilileri ve Sun Express çalışanlarına çiçek takdim etti. Masal Evi'nin kurdelesinin kesilmesinin ardından Soyer çocuklarla Kadifekale Masal Evi'nde sohbet etti.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Aysel Özkan, Yıldız Devran, Eser Atak, Aşkla İzmir Gençlik Gönüllüleri, muhtarlar, yurttaşlar ve Bayraklı Masal Evi öğrencileri katıldı.

Kaynak: Bültenler

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