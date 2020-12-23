KADES uygulaması nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır? KADES açılımı ne demek? Uygulama nasıl indirilir?

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama, Kadına şiddeti ve tacizi en aza indirmeyi amaçlıyor. Peki, KADES uygulaması nedir? KADES açılımı ne demek? Uygulama nasıl indirilir? KADES uygulaması nasıl kullanılır?

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla kullanılan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) Google Play Store ve Apple Store uygulamasından üzerinden ulaşılabilir. KADES uygulamasının kullanımı ile ilgili detaylar ise merak ediliyor. Peki KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir? KADES nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır? KADES açılımı ne demek? İşte detaylar haberimizde...

KADES UYGULAMASI NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla yapılmış resmi bir uygulamadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanmış olan uygulama, kadınlar ve çocuklar için acil müdahale uygulamasıdır.

Kadınları korumak amacıyla yapılan bu akıllı telefon uygulaması sayesinde, herhangi bir kadın, herhangi bir durumdan dolayı, birinden şiddete maruz kalıyorsa, tek bir tuşla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

Proje Sahibi

İçişleri Bakanlığı

Projeyi Gerçekleştiren

Emniyet Genel Müdürlüğü

Yayınlanma Tarihi

16 Mayıs 2018

Proje Web sitesi

https://www.egm.gov.tr

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

KADES uygulamasını, Google Play Store ve Apple Store marketlerinden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra T.C. Kimlik Numaranızı girerek ve EGM'den telefonunuza gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebilirsiniz.

Uygulama aktif olduktan sonra, tek bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısı gönderebilirsiniz.