Kaderimin Oyunu bugün neden yok, final mi? 14 Ocak Cuma Kaderimin Oyunu yeni bölüm yok mu, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman?

Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer almaktadır. Bu akşam Kaderimin Oyunu var mı, yok mu, neden yok? 14 Ocak Cuma Kaderimin Oyunu yeni bölüm olmayacak mı? Bu hafta yeni bölüm neden yok? Kaderimin Oyunu bitti mi? Kaderimin Oyunu final mi yaptı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm neden başlamadı? Kaderimin Oyunu yılbaşı arasında mı?

KADERİMİN OYUNU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Kaderimin Oyunu bugün Star TV yayın akışında yer almadı. Dizi geçen hafta da yayınlanmamıştı. Kaderimin Oyunu geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yılbaşı arası verecek. Bundan dolayı yeni bölüm bugün ekranlara gelmeyecek. Resmi açıklamaya göre dizinin yeni bölümü haftaya 21 Ocak Cuma yayınlanacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

""Her şeyi arkamda bırakmaya hazırım…"

#KaderiminOyunu yeni bölümüyle 21 Ocak Cuma 20.00'de #Star'da

@ngmediatv

@startv"

Buna göre dizinin yeni bölümü 21 Ocak'ta yayınlanacaktır.

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asiye'nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal'in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis'i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye'yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye'nin bu hamlesi Cemal'in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

İlk giriş konusu

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı hâlde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

Dizinin tam konusu

Asiye üvey annesi tarafından büyütülmüş ve zor bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Henüz 17 yaşındayken evden kaçma kararı alan genç kadın, Cemal ile tanışır ve kısa süre içinde evlenir. Çiftin Nergis ve Uğur isminde iki çocukları dünyaya gelir ancak geçim sıkıntısı yüzünden zor günler yaşarlar.

Cemal, Helin isimli varlıklı bir kadının, aklını çelmesinden dolayı daha iyi bir yaşam için Asiye'yi ve iki çocuğunu bırakıp gider. Tüm imkânsızlıklara rağmen Asiye kendini çocuklarının mutluluğuna adar ve onlara babalarının yokluğunu hissettirmeden yaşamaya çalışır. Ancak bir gün canından çok sevdiği kızı Nergis'in başına gelen felaketle tüm hayatı ters yüz olur.

Asiye yaşanan olayın ardından çocuklarını korumak için geri dönüşü imkânsız bir yola girmek zorunda kalır ancak burada hiç tanımadığı ve kendilerine yardım eden Mahir ile tanışır.

Hem Mahir hem de tamamen insani duygularla yardım ederek arabasına aldığı Asiye ve çocukları o andan sonra değişecektir. Asiye ve çocukları Mahir sayesinde Demirhan konağına sığınır ancak bu sığınma bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcı olacaktır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Asiye (Öykü Karayel) (1-)

Cemal (Akın Akınözü) (1-)

Helin (Meriç Aral) (1-)

Mahir Kutay (Demirhan) (Sarp Apak) (1-)

Yardımcı karakterler

Zahide Demirhan (Esra Dermancıoğlu) -

Harun Demirhan (Müfit Kayacan) -

Nedret Demirhan (Ülkü Duru) -

Raci Demirhan (Kaan Çakır) -

Nergis (Iraz Akçam) -

Uğur (Yıldırım Özcan) -

Emine Kutay (Yeşim Gül) -

Fikret Kutay (Onur Bilge) -

Gülsüm Kutay (Ayça Koptur) -

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