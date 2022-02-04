Kaderimin Oyunu 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu 8. bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Star TV'nin beğenilen dizisi Kaderimin Oyunu 7. bölümü ile ekranlara gelecek. 7. bölümün ardından dizinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Kaderimin Oyunu 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu 8. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, ve Sarp Apak yer almaktadır. Kaderimin Oyunu 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu 8. bölüm fragmanı çıktı mı?
Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, ve Sarp Apak yer almaktadır.
Dizinin 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
KADERİMİN OYUNU 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir.Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.
Necmi'nin gelişi, Asiye cephesinde büyük paniğe sebep olur. Genç kadın bu davetsiz misafiri susturmak için çözüm yolları ararken, sürekli bir açıklarını kollayan Raci de nihayet bir ipucu bulmuştur. Helin ve Nergis arasında ipler iyice gerilince, Cemal kimin yanında duracağını seçmek zorunda kalır. Asiye ve Cemal geçmiş üzerinden hesaplaşır. Necmi belası can sıkmaya devam ederken, her şeyin sonunu getirebilecek bir haber konağa bomba gibi düşer.
Öykü Karayel
Akın Akınözü
Sarp Apak
Meriç Aral
Esra Dermancıoğlu
Müfit Kayacan
Ülkü Duru
Kaan Çakır
Iraz Akçam
Yıldırım Özcan
Yeşim Gül
Onur Bilge
Ayça Koptur