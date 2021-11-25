KADEM'in kadına şiddete karşı hazırladığı spot filmi Tokat'ta tanıtıldı

Tokat'ta Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Sevgi ile şiddet yan yana gelmez" mesajı ve "şiddetin bahanesi olmaz" sloganıyla hazırladığı spot filmli kampanyasını tanıttı.

KADEM Tokat İl Temsilcisi Müjgan Arslan, temsilcilikte düzenlenediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddetin dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

KADEM'in kadına şiddet ile ilgili bir spot film hazırladığını belirten Arslan,"KADEM'in bu yıl verdiği mesajın amacı, özellikle son yıllarda aşk, sevgili, eş gibi kelimeleri sık sık cinayet, şiddet, ölüm gibi kelimelerle bir araya getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçebilmek. Medyaya yansıyan acı olaylar, özellikle şiddet mağdurlarının acıya katlanmak için çeşitli bahanelere sığındıklarını ortaya koyuyor. Oysaki sevgi, şiddet, cinayet, istismar ile yan yana gelemeyecek bir kavram. KADEM'in şiddet türlerinin yer aldığı ilişkilere odaklanan kampanyası da bu gerçekten yola çıkılarak hazırlandı." dedi.

"Şiddetin bahanesi olmaz" sloganıyla spot film hazırlandığını anlatan Arslan, "KADEM, her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tüm dünyada varlığını sürdüren şiddete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla kampanyalar düzenliyor. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunu. KADEM, kadınların onurlarıyla yaşayabileceği adil bir dünya inşa etme hedefine hak savunuculuğu ve literatüre katkılarının yanı sıra toplumsal bilinç oluşumuna yardımcı kampanyalarla ilerliyor." diye konuştu.

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Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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