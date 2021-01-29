Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı

Kaddafi'nin Suriye'de yaşayan gelini Aline Skaf'ın cipini polislerle yayaların üstüne sürmesiyle 4 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Daha önce de birçok olaya karışan Aline Skaf'ın trafikte dehşet saçmasına rağmen tutuklanmaması tepkilere neden oldu.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi 20 Ekim 2011'de ülkesindeki ayaklanmalar sırasında öldürülmüştü. Kaddafi'nin beşinci oğlu olan Hannibal Kaddafi ve eşi Aline Skaf ise 2011'de Libya'dan kaçarak Suriye'den sığınma hakkı kazanmıştı. Ancak Hannibal Kaddafi 2015'te kaçırılarak Lübnan'da tutuklanmıştı.

SURİYE'Yİ KARIŞTIRDI

Daha önce birçok olaya karışan Alina Skaf ise halen yaşamını sürdürdüğü Suriye'yi de karıştırdı. Suriye'nin başkenti Şam'da bir polis, cipini yanlış yere park eden Skaf'a kestiği cezanın makbuzunu vermek için kadına yaklaştı. Ceza makbuzunu görünce çılgına dönen Aline Skaf'ın başka bir araçta bulunan korumaları bu polise saldırdı.

"SİZİ EZERİM"

Bunun üzerine olay yerine takviye polis ekipleri geldi. Aline Skaf da aracını polislerin ve olay yerinde bulunan yayaların üstüne sürdü. Cipin çarptığı 2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılardan eczacılık öğrencisi Ruma Ammar öldü. Korumalar, polisleri ve etraftaki yayaları döverken, Skaf da çevredekilere "Sizi ezerim" diye bağırdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Skaf bu sırada Suriyeli bir üst düzey rejim yetkilisinin ortaya çıkıp polisleri geri çekmesiyle olay yerinden kaçıp gitti. Skaf'ın tutuklanmamasına sosyal medyada tepki gösteren Suriyeliler, "Bu kadın siyasi mülteci olarak yaşadığı ülkede insanları eziyor sonra da serbest bırakılıyor, adalet nerede" dedi.

TÜRK GARSONU DA BIÇAKLAMIŞTI

Kaddafi'nin gelini Aline Skaf (40) ile eşi Hannibal Kaddafi'nin (45) suç dosyası kabarık. Çift 2008'de İsviçre bir otel görevlisini dövdükleri için tutuklanmıştı. Hannibal 2009'da Londra'da evinde şiddete başvurduğu için bir süre cezaevinde yatmıştı. Skaf da Libya'dan kaçmadan önce ağlayan çocuğunu susturamadığı için dadıyı kaynar suyla haşlayarak, evinde çalışan bir Türk garsonu ise bıçaklayarak yaralamıştı.