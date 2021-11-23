Kaçırıldığı ileri sürülen gayrimenkul zengini kadın bulundu

BODRUM, MUĞLA (DHA) - İZMİR'de özel bir bakım evinde kalan ve 19 Kasım'dan beri haber alınamayan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu (86), Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri tarafından bulundu. Torunu mimar Bige Altıparmak (36) tarafından kayıp başvurusunda bulunan ve kaçırıldığı ileri sürülen Enbiyaoğlu, "Öyle bir şey yok, torunumun uydurması. Paralarımı almak için beni İzmir'deki huzurevine attılar" dedi.

Kentte özel bir bakım evinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, 19 Kasım'da ortadan kayboldu. İsviçreliler ve Türkler arasında sosyal kültürel ekonomik Bilimsel ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulan dostluk derneği Assocıatıon Suısse- Turquıe'nin kurucuları arasında yer alan ve bir süre önce hayatını kaybeden Nezih Enbiyağoğlu'nun eşi olan Tülin Enbiyaoğlu'ndan haber alamayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan kızı Hanzade Altıparmak ve torunu mimar Bige Altıparmak, kayıp başvurusunda bulundu. Anneannesinin eski bakıcısı M.N.A. (62) adlı erkek tarafından kaçırıldığını ileri süren Bige Altıparmak, eski bakıcının anneannesine daha önce zorla 200 bin TL'lik senet imzalattığını bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Tülin Enbiyaoğlu'nu kaldığı adreste buldu. Emniyete götürülen Enbiyaoğlu sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

"Benim İzmir Yelki Mahallesi'ndeki arsam satıldı. Arsam satılınca bunlar piyasaya çıktı. 12 senedir bu kız beni 'bunak' diye dava ediyor. Her seferinde ben kazanıyorum, en son dava geçen sene bitti. Bunak olmadığım anlaşıldı. Torunumu ve kızımı dava edeceğim. Bu sefer sıra bende, bu yapılan kepazeliklerin hesabını soracağım. Hiç ulaşamadım, görüşmedim. Görürsem suratlarına tüküreceğim. Mirasımı Darüşşafaka'ya veririm, Türkan Saylan Vakfı'na veririm. Yırtarım, yerim, fakire fukaraya dağıtırım. Kimseyi alakadar eden bir mevzu değil. Aklım başımda çok şükür. Aklım başımda olduğu sürece kimseye ne hesap vermeye mecburum ne de hürriyetimden vazgeçmeye mecburum. Ailemle irtibata geçmeyeceğim, istemiyorum. Daha önce 3 sene önce 2 huzurevi değiştirdim. Tanımadığı huzurevi kalmadı. Hürriyetim, elimden alındı. Her seferinde kimliğim ve telefonum elimden alınıyor. Bunlara verdiğim vekaleti iptal edemiyorum, para yok, bir kuruşum yok. Paraları bunlar çekiyorlar."