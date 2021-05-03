Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

Birçok insan gündelik yaşantısında kabızlık nedeniyle problem yaşamakta. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bu sindirim problemi genellikle kötü beslenme, stres ve hareketsizlik gibi nedenlerden kaynaklanmakla birlikte ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Pandemi nedeniyle bulaş riskinin fazla olmasından dolayı birçok kişi internetten kabızlık ile çözüm aramakta. Peki kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

Sindirim sisteminin haftada üçten daha az hareketlenmesi halinde tanımlanan kabızlığın genellikle kendiliğinden geçtiği gözlemlenmiştir. Ancak kabızlığın gündelik yaşantımızdaki olumsuz etkilerini bazı koşullara dikkat ederek ve bazı yiyecekleri tüketerek azaltabiliriz. Kabızlık problemi yaşayan kabızlık nedir? Kabızlık neden olur? Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? Gibi sorunların cevaplarını haberimizde sizler için derledik.

KABIZLIK NEDİR?

Bir diğer adı konstipasyon olan kabızlık haftada üçten daha az bağırsak hareketi gerçekleştiren insanların yaşadığı sindirim sistemi problemidir. Genellikle yanlış beslenmeden kaynaklı olan kabızlık, ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Erkeklere göre kadınlarda daha çok rastlanan kabızlığa neden olan birçok etken bulunmaktadır. Bu durumda kadınların, erkeklere göre bu konuda problem yaşamamaları için daha dikkatli davranmaları gerekmektedir. Kabızlığa en çok neden olan etkenler az su tüketimi ve düzensiz beslenmedir. Bunlar dışında tuvalet ihtiyacını ertelemek, fazla katı gıda tüketimi, fazla inek sütü tüketimi, demir ilaçların tüketimi, hormonal hastalıklar, stres, bağırsak yollarında tıkanıklığa neden olacak kilesel oluşumlar ya da poliplerden kaynaklı kabızlık yaşanması mümkündür.

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Kabızlığın geçmesi için öncelikle katı gıda tüketimi azaltılmalı, lifli besinlerin tüketimi arttırılmalı, gün içerisinde egzersiz yapmaya başlamalısınız. Su tüketiminin yanı sıra düzenli beslenmenin kabızlığa karşı etkili olduğu bilinmektedir. Makarna, pilav, pizza, hamur işi, inek sütü gibi besinlerin tüketimi azaltılmalı bunlar yerine kuru meyve ve daha sulu yiyeceklerin tüketimi arttırılmalıdır. Ekmek olarak beyaz ekmek tüketimi yerine tahıllı ekmek tüketimine geçilmelidir. Bunlar dışında kullandığınız ilaçlardan dolayı kabızlık problemi yaşıyorsanız uzman doktorunuza danışarak ilaç kullanımını değiştirmesini isteyebilirsiniz.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kabızlık probleminden düzenli beslenme gibi yaptığınız bazı uzun vadeli çözümlerin yanı sıra bazı besinleri tüketerek de kısa sürede kendinizden uzak tutabilirsiniz. Ancak kabızlığa kesin çözüm üretebilmek adına öncelikle en doğru tercihin uzman tavsiyesi olduğunu unutmamalısınız.

Kuru Meyveler

Sabah kahvaltısından önce veya birlikte kuru incir, kayısı, erik gibi yiyeceklerin tüketimi kabızlığa karşı oldukça etkilidir. Kahvaltıdan önce yapanlar için uzmanlar hemen ardından büyük bir bardak ılık su tüketiminin kabızıktaki etkisinin çok daha fazla olduğunu söylemektedirler.

Zeytin Yağı

Mideyi dengelediği bilinen zeytin yağı, günde 1 çorba kaşığını geçmeyecek şekilde kullanımı sonrasında bağırsakların yumuşamasına katkı sağlayacaktır.

Su

Kabızılığın en büyük sebeplerinden biri susuzluktur. Kabızlıktan kurtulmak isteyenlerin günde 2 litreye yakın su tüketmesi gerektiği uzmanlar tarafından söylenmektedir. Özellikle kısa sürede sonuç vermesini isteyenlerin ılık bir bardak su içmesi kabızlığa karşı çok büyük yardımı olacaktır.

Lahana Turşusu

Kabızlığa karşı yaralı bakteriler ve prebiyotik içeren lahana haftada dört ve üzerinde kullanıldığı taktirde kabızlık problemine karşı oldukça etkili olacaktır.

Yoğurt

Sütün aksine sindirim sistemini düzenleyen yoğurdun haftada üç kez tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Özellikle yerel marketlerde yer alan prebiyotik takviyeli yoğurtların tüketimi kabızlığa karşı çok faydalı olacaktır.

Kayısı

Kayısının kabızlığa karşı etkileri hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle sabah tüketilen kayısı kabızlığa karşı oldukça etkilidir. Ancak diyabet rahatsızlığı olanların tüketilmesi pek önerilmemektedir.

Nane Çayı

Rahatlatıcı kokusunun yanı sıra kabızlık ve şişkinliğe karşı oldukça etkili olan nane çayı, günde bir kez tüketilmesi halinde uzun süreli kabızlığa çözüm olduğu gözlemlenmiştir.

Kahve

Kabızlık problemine karşı yüksek kafein içeren kahvelerin tüketiminin faydalı olduğu bilinmektedir.

Ayrıca kabızlığı geçirmek adına kullanılan bütün çözümlerin fazla kullanılması halinde ilerleyen dönemlerde vücudun yararlı bakterilerin üretimini azaltacağından dolayı daha büyük kabızlık problemlerine neden olabileceğini ve her metabolizmanın farklı olduğunu kesin çözümün için uzman tavsiyesi olduğunu unutmamalısınız.