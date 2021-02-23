Juventus - Crotone maç özet izle! Juventus - Crotone maçı kaç kaç bitti?

Crotone sahasında gerçekleşen İtalya Serie A'da Juventus - Crotone maçını futbolseverler büyük bir heyecanla takip etti. Juventus - Crotone maç özet izle! Juventus - Crotone maçı kaç kaç bitti?

JUVENTUS - CROTONE MAÇ ÖZET İZLE!

6' Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Adam Ounas ofsayta yakalanıyor.

11' Dejan Kulusevski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

15' Junior Messias, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

20' Juventus takımında Aaron Ramsey hakem Valerio Marini tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

23' Aaron Ramsey altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

26' Cristiano Ronaldo önemli bir pozisyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

28' Juventus takımı Cristiano Ronaldo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şut auta gidiyor.

30' Federico Chiesa ile Juventus takımı köşe vuruşu kullanacak.

31' Aaron Ramsey rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

33' Juventus, Federico Chiesa ile köşe vuruşu kullanıyor.

33' Ceza sahası içinde topla buluşan Dejan Kulusevski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

34' Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Federico Chiesa topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

36' Junior Messias rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

38' Ceza sahası içinde topla buluşan Aaron Ramsey, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

38' Federico Chiesa ile Juventus takımı köşe vuruşu kullanacak.

38' GOL! Cristiano Ronaldo Juventus takımını öne geçiren golü atıyor.

38' Alex Sandro, gol pasını veren isim.

43' Arkadiusz Reca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

44' Federico Chiesa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

45' Junior Messias rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

45' GOL! Cristiano Ronaldo ile Juventus farkı 2'ye çıkarıyor.

45' Golün asistini yapan isim Aaron Ramsey.

45' Cristiano Ronaldo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

45' Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor.

46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

49' Crotone takımı Junior Messias ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Junior Messias tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

50' Juventus takımında Danilo Luiz, sarı kart görüyor.

51' Lisandro Magallan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

52' Crotone takımında Luca Marrone hakem Valerio Marini tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

57' Federico Chiesa ile Juventus takımı köşe vuruşu kullanacak.

59' Juventus takımı Danilo Luiz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Danilo Luiz tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

63' Cristiano Ronaldo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

64' Hakem Valerio Marini yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Dejan Kulusevski için kaldırdı.

65' Juventus takımı Alex Sandro ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Alex Sandro tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

66' Federico Chiesa ile Juventus takımı köşe vuruşu kullanacak.

66' GOL! Weston Mckennie topu ağlara gönderiyor!

67' Crotone takımında oyuncu değişikliği; Arkadiusz Reca oyundan çıkarken Andrea Rispoli oyuna giren isim.

70' Juventus takımında oyuncu değişikliği; Rodrigo Bentancur oyundan çıkarken Nicolo Fagioli oyuna giren isim.

71' Crotone takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Salvatore Molina çıkıyor ve yerine Niccolo Zanellato oyuna giriyor.

72' Crotone takımında oyuncu değişikliği; Adam Ounas oyundan çıkarken Simy oyuna giren isim.

72' Ceza sahası içinde topla buluşan Luca Marrone, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

74' Milos Vulic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Milos Vulic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

76' Juventus takımında oyuncu değişikliği; Dejan Kulusevski oyundan çıkarken Alvaro Morata oyuna giren isim.

76' Juventus takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Aaron Ramsey çıkıyor ve yerine Federico Bernardeschi oyuna giriyor.

76' Federico Bernardeschi ile Juventus takımı köşe vuruşu kullanacak.

77' Crotone takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sebastiano Luperto çıkıyor ve yerine Emmanuel Riviere oyuna giriyor.

77' Ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

79' Federico Bernardeschi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

80' Ceza sahasında Alvaro Morata topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

81' Crotone takımı Junior Messias ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Junior Messias tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

82' Rakip ceza sahasının yayında Cristiano Ronaldo topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

84' Milos Vulic, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

85' Bu dakikada Crotone takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Milos Vulic

85' Crotone, Junior Messias ile köşe vuruşu kullanıyor.

86' Ceza sahası içinde topla buluşan Simy, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

86' Juventus takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alex Sandro çıkıyor ve yerine Gianluca Frabotta oyuna giriyor.

86' Juventus takımında oyuncu değişikliği; Federico Chiesa oyundan çıkarken Alessandro Di Pardo oyuna giren isim.

88' Cristiano Ronaldo önemli bir pozisyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

89' Junior Messias ile Crotone takımı köşe vuruşu kullanacak.

90' Andrea Rispoli ile Crotone takımı köşe vuruşu kullanacak.

90' Juventus takımında Gianluca Frabotta hakem Valerio Marini tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

90' Juventus, Federico Bernardeschi ile köşe vuruşu kullanıyor.

90' Ceza sahası içinde topla buluşan Weston Mckennie, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

JUVENTUS - CROTONE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

22 Şubat 2021 Pazartesi günü oynanan Juventus - Crotone maçı Juventus'un 3-0 galibiyetiyle sonlandı.

Kaynak: BeinSports