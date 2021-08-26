Jurassic World Evolution 2 çıkış tarihi belli oldu!
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Jurassic World Evolution 2 çıkış tarihi belli oldu!

Jurassic World Evolution 2 çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Frontier Developments'in yayınladığı ve geliştirdiği Jurassic World Evolution 2 çıkış tarihi duyuruldu. Dinazor temalı interaktif macera oyununun ön siparişleri bugün açıldı.

Geliştirici ve yayıncı Frontier Developments, Jurassic World Evolution 2'yiPC, PlayStation ve Xbox platformlarında piyasaya sürmeyi planladığını tarihi duyurdu.

Jurassic World Evolution 2, Frontier'in son derece başarılı, çığır açan sürükleyici 2018 yönetim simülasyonu Jurassic World Evolution'ın heyecanla beklenen devam oyunudur.

Tüm platformlar için ön siparişler bugün başladı. Ayrıca oyun, PlayStation ve Xbox hayranlarının Standart ve Deluxe Sürümler arasında seçim yapmasına olanak tanıyor.

Jurassic World Evolution 2 , Steam, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S üzerinden PC için 9 Kasım'da mağazalarda olacak.

JURASSIC WORLD EVOLUTION 2 TANITIM VİDEOSU

Challenge ve Sandbox modlarında Ranger Team, Capture Team ve Mobile Vet Unit takımlarınızda kullanmak üzere, 1997'nin ikonik The Lost World: Jurassic Park'ından esinlenilerek hazırlanmış üç eşsiz taşıt kaplamasını edinmek için şimdi ön sipariş verin ve filmlere bir adım daha yaklaşın!

Jurassic World Evolution 2, Frontier'in son derece başarılı, çığır açan sürükleyici 2018 yönetim simülasyonu Jurassic World Evolution'ın heyecanla beklenen devam oyunudur. Merak uyandıran yeni bir hikâyeli sefer, inanılmaz yeni özellikler ve büyüleyici bir gerçeklikle hayata getirilmiş dehşet verici yeni dinozorlar sunar. Genişletilmiş inşaat ve daha fazla özelleştirme seçeneğiyle birlikte sonuç çok daha büyük, daha iyi ve gerçekçi bir Jurassic World oyunudur.

ÖZELLİKLER

Özgün Bir Jurassic Hikâyesi

Kendinizi Jurassic World: Fallen Kingdom'ın sarsıcı olaylarından sonrasını anlatan büyüleyici ve özgün bir Jurassic World'e kaptırın. Filmlerdeki Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) ve Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) gibi ikonik karakterlerin yanında çalışırken dinozorları kontrol etme, koruma ve zapt etme çabalarına öncülük edin.

Kendi Jurassic Dünya'nızı Oluşturun

Daha detaylı yönetim araçları ve yaratıcı seçeneklerle kontrolü ele alın. Yeni binalar inşa edip özelleştirin ve idari gücünüzü sık ormanlardan kayalıklı çöllere kadar değişen daha önce görülmemiş yerlerde gösterin. Çok talep edilen uçan ve yüzen sürüngenlerin de dâhil olduğu 75'ten fazla tarih öncesi türü kurtarıp biyomühendislik yapınve şaşırtıcı gerçeklikle kendi bölgelerini aramalarını, dövüşmelerini ve etkileşime geçmelerini izleyin.

Kaos Teorisi ile Oynayın

Kaos Teorisi modu, favori filmlerinizin en önemli anlarını beklenmedik bir gelişmeyle oynamanıza olanak sağlar. İkonik Jurassic World ve Jurassic Park filmlerinden her seviyenin beş filmdeki dönem ve konumlarında geçtiği "ya böyle olsaydı" senaryolarını tecrübe edin. Kendinizi Jurassic World serisinin kalbine bırakın ve tahmin edilemez sonuçları olan yeni zorlukların idaresinde görevlendirildiğinizde işlerin nasıl olacağını görün.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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