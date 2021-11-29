Jülide Kural kimdir? Jülide Kural kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural gençliği, hayatı ve biyografisi..
Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtilirken hayat arkadaşı Jülide Kural'ın süreçle ilgili açıklama yapması, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusunu merak ettirdi. Jülide Kural'ın kim olduğu ve hayatı vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Jülide Kural kimdir? Jülide Kural kaç yaşında? Jülide Kural gençliği, hayatı ve biyografisi..
Jülide Kural kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Magazin gündemine sık sık gelen isim, aynı zamanda Kadir İnanır'ın iş ortağıdır. Daha çok Süper Baba diziyle tanınan ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından gündemde merak ediliyor. Peki, Jülide Kural kimdir? Jülide Kural kaç yaşında? Jülide Kural gençliği, hayatı ve biyografisi..
Jülide Kural (d. 1965, Adana), tiyatro ve sinema oyuncusudur. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. 2008 yılındaki Ermenilerden Özür Diliyorum kampanyasına desteğini açıklamıştır. Jülide Kural, 1965 Adana Adana doğumludur. Tiyatro ve sinema oyuncusudur.
1 Ocak 1965 doğumlu olan Jülide Kural 56 yaşındadır.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. 2008 yılındaki Ermenilerden Özür Diliyorum kampanyasına desteğini açıklamıştır. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıdır.
Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
Frida : Beliz Güçbilmez - Tiyatro Ateş - 2004
İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Anaouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper Merimee\Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1995
Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991
Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet - Dostlar Tiyatrosu - 1991
Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1990
Bay Puntilla İle Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu
Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 1991
En İyi Oyuncu, 1993
En İyi Kadın Oyuncu, 1996
Çınar Ağacı - 2010
Son Cellat - 2008
Sessiz Ölüm - 2002
Camdan Kalp - 1990
Yaban Gülü
Bütün Çocuklarım - 2004
Kurşun Kalem - 2000
Saygılar Bizden - 1993
Süper Baba - 1993
Yalnızlar - 1991
Çalıkuşu (dizi, 1986) - 1986
Gönül Dostları (dizi) - 1987
Küçük Mutluluklar
Şafak Yıldızları
Uğurlugiller - 1988
Nefes
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