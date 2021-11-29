Jülide Kural kimdir? Jülide Kural kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural gençliği, hayatı ve biyografisi..

Jülide Kural kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Magazin gündemine sık sık gelen isim, aynı zamanda Kadir İnanır'ın iş ortağıdır. Daha çok Süper Baba diziyle tanınan ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından gündemde merak ediliyor. Peki, Jülide Kural kimdir? Jülide Kural kaç yaşında? Jülide Kural gençliği, hayatı ve biyografisi..

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural (d. 1965, Adana), tiyatro ve sinema oyuncusudur. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. 2008 yılındaki Ermenilerden Özür Diliyorum kampanyasına desteğini açıklamıştır. Jülide Kural, 1965 Adana Adana doğumludur. Tiyatro ve sinema oyuncusudur.

JÜLİDE KURAL KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1965 doğumlu olan Jülide Kural 56 yaşındadır.

JÜLİDE KURAL HAYATI

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. 2008 yılındaki Ermenilerden Özür Diliyorum kampanyasına desteğini açıklamıştır. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıdır.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Frida : Beliz Güçbilmez - Tiyatro Ateş - 2004

İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Anaouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper Merimee\Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1995

Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991

Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet - Dostlar Tiyatrosu - 1991

Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1990

Bay Puntilla İle Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu

Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Kadir İnanır ve Jülide Kural

ÖDÜLLERİ

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 1991

En İyi Oyuncu, 1993

En İyi Kadın Oyuncu, 1996

FİLMOGRAFİSİ

Çınar Ağacı - 2010

Son Cellat - 2008

Sessiz Ölüm - 2002

Camdan Kalp - 1990

Yaban Gülü

Bütün Çocuklarım - 2004

Kurşun Kalem - 2000

Saygılar Bizden - 1993

Süper Baba - 1993

Yalnızlar - 1991

Çalıkuşu (dizi, 1986) - 1986

Gönül Dostları (dizi) - 1987

Küçük Mutluluklar

Şafak Yıldızları

Uğurlugiller - 1988

Nefes

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