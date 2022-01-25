Johnson: "Rusya, Ukrayna'yı işgal etme yolunu seçerse bir çok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyararak, "Eğer Putin kan dökme yolunu seçerse Ukraynalılar şiddetli bir şekilde direnecektir. Tarih de bunu gösteriyor. 2014'te ülkelerini savunmaya çalışan Ukraynalılar daha güçlenmiş savaş yetenekleriyle savaşmaya kararlı olacaktır. Eğer Rusya bu yolu seçerse bir çok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda İngiltere'nin NATO'ya asker göndermeye hazır olduğunu ifade eden Johnson, "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Avrupa'daki müttefiklerimizi korumak için NATO'nun yeni konuşlandırmalarına katkıda bulunmaya çalışacağız" dedi. Rusya'nın Ukrayna sınırında 100 bin Rus askeri konuşlandırması üzerine İngiltere'nin askeri destek sağlayacağını vurgulayan Johnson, İngiltere'nin Estonya'da NATO birliklerine liderlik ettiğini de söyledi. Johnson, İngiltere ordusunun 2015'ten bu yana 21 bin Ukrayna askerini eğittiğini hatırlattı.

"EĞER RUSYA BU YOLU (UKRAYNA İŞGALİ) SEÇERSE BİRÇOK RUS ANNENİN OĞLU EVE DÖNEMEYECEK"

Johnson, "Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa bunun ardından ortaya çıkacak trajediyi düşünürken ürperiyorum. Ukraynalılar ülkelerini savunmak için her türlü yasal hakka sahiptir. Direnişlerinin Çeçenistan'daki, Bosna'daki veya Avrupa'nın 1945'ten bu yana katlandığı diğer herhangi bir çatışmaya benzer şekilde inatçı ve kan dolu olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyararak, "Eğer Putin kan dökme yolunu seçerse Ukraynalılar şiddetli bir şekilde direnecektir. Tarih de bunu gösteriyor. 2014'te ülkelerini savunmaya çalışan Ukraynalılar daha güçlenmiş savaş yetenekleriyle savaşmaya kararlı olacaktır. Eğer Rusya bu yolu seçerse bir çok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA YAPTIRIM VURGUSU

Johnson ayrıca, İngiltere ve müttefiklerinin Rusya'ya "ağır ekonomik yaptırımlarla" yanıt vereceğini vurguladı. Johnson, İngiltere'nin yaptırım uygulamak yoluyla caydırıcılık kullanarak savaşı engellemek için ABD ve Avrupalı müttefiklerle aylardır çalıştığını söyledi. Johnson, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve AB liderleri ile beraber Rusya'ya karşı daha önce yapılan herhangi bir yaptırımdan "daha ağır, koordineli ve şiddetli ekonomik yaptırımlar" uygulayacakları konusunda anlaştıklarını belirtti. Yaptırımlar konusunda İngiltere ve müttefiklerinin hızlı hareket edeceğini söyleyen Johnson, "Yaptırımların caydırıcı etkisini en üst düzeye çıkarmak için bu tedbirlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiği konusunda anlaştık" dedi.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM MÜMKÜN"

Johnson Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana Avrupa'da kazanılan özgürlüklerin korunması gerektiğini söylerken, Rusya'nın Ukrayna'yı silahla tehdit ettiğini, ancak yine de diplomatik bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyledi. Johnson, Aralık ayı ortasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu ve Putin'e NATO'nun Rusya'yı kuşatma veya başka bir şekilde tehdit etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söylediğini belirtti. Johnson, Putin'e "Ancak Ukrayna'nın elbette Rusya'nınki gibi eşit bir hakka sahip olduğunu" söylediğini de ifade etti.

(Aylin Albayrak/İHA)

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