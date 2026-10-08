Haberler

'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"A.B.İ." dizisinde "Altın Yenge" karakterini canlandıran Toprak Sağlam, 32 kilo vererek geçirdiği değişimin sırrını açıkladı. Yaklaşık iki yılda zayıfladığını belirten ünlü oyuncu, herhangi bir ilaç ya da zayıflama iğnesi kullanmadığını, spor ve diyetle istediği kiloya ulaştığını söyledi.

"A.B.İ." dizisinde hayat verdiği "Altın Yenge" karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Toprak Sağlam, verdiği 32 kiloyla dikkatleri üzerine çekti. Zayıflama sürecine dair merak edilenleri açıklayan Sağlam, bu fiziksel değişimin tıbbi müdahalelerle değil, tamamen doğal yöntemler ve istikrarla gerçekleştiğini belirtti.

"İĞNE VEYA İLAÇ KULLANMADIM, SIRRIM DİSİPLİN"

Kilo verme yöntemine ilişkin detayları paylaşan ünlü oyuncu, son dönemde popülerleşen zayıflama ilaçlarına veya iğnelerine başvurmadığının altını çizdi. Yaklaşık iki yıl süren bir maratonun ardından mevcut formuna kavuştuğunu ifade eden Sağlam, sürecini şu sözlerle özetledi:

"Ben iğne ya da zayıflama ilacı vs. kullanmadım. Benim sırrım büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç 2 yıla yakın bir zaman sürdü."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın

İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 31 taşınmaza el konuldu

AK Partili belediyeye yeni operasyon! 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte

Gizli kamera skandalında yeni perde! Kocasının da başı büyük belada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı

Ünlü oyuncunun babası iki kat aşağı yuvarlandı! Kolu kırıldı
Ebola salgını Kenya'ya sıçradı! İlk ölümlü vaka doğrulandı

Salgın bir ülkeye daha sıçradı, ilk ölümlü vaka doğrulandı
Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını neden kapattığını açıkladı: Canım öyle istedi

5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı! Nedenini açıkladı
Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü

Anne ve oğlu 2 gün arayla öldürüldü! Hem de akrabaları tarafından
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren tartışmayı yeniden açtı

Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular

TFF'den Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular

Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi

Sokak ortasında dehşeti yaşattı! Kadının yardım çığlıkları yürek yaktı