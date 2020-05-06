Jet Sosyete final bölümü ne zaman? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var? Jet Sosyete Final bölümü fragmanı izle!
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Jet Sosyete final bölümü ne zaman? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var? Jet Sosyete Final bölümü fragmanı izle!

Jet Sosyete final bölümü ne zaman? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var? Jet Sosyete Final bölümü fragmanı izle!
06.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:44

3 sezondur ekranlarda izleyici ile buluşan Jet Sosyete bugün yayınlanacak Evdekal özel bölümü ile final yapacak. Ünlü isimlerin de yer aldığı final bölümü heyecanla beklenirken Jet Sosyete final bölümü ne zaman? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var gibi sorular akıllara geldi.

3. sezon 20. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek olan Jet osyete aynı zamanda bu bölüm ile final yapmış olacak. Jet Sosyete oyuncularının çekimlerini kendi evlerinden gerçekleştirdiği sürprizlerle dolu final bölümü, sevilen karakterlerin koronavirüs salgınıyla nasıl başa çıktığını konu alacak. Jet Sosyete final bölümü ne zaman? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var?

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi 'Jet Sosyete', önceki haftalarda yayınlanan ve çok beğenilen '#Evdekal Özel Bölüm'nün devamı ile final yapıyor. Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ve bir ilki gerçekleştiren ekip, #evdekal'dığımız bu günler için sevdiğiniz ünlü isimleri evlerinize konuk ediyor. Sürprizlerle dolu final bölümü; 6 Mayıs Çarşamba günü Star TV'de.

KAHKAHA DOLU BİR BÖLÜM

Bölümün çekimlerini evlerinde gerçekleştiren oyuncular, makyajlarını kendileri yapıp kostümlerini seçti ve sahnelerini görüntülü konuşma yöntemiyle kaydetti. 'Jet Sosyete'nin son bölümünde, Talip ve Yıldız'ın ilişkisi karantina sınavından geçerken, Şennur bu dönemi kazanca çevirmenin yollarını aramaktadır. Flört aşkıyla yanıp tutuşan Ozan, çareyi İlayda'ya sarmakta bulur. İlayda ise karantina döneminde mecburi sağlıklı yaşam koçluğuna soyunmuştur . Karantina günleri ilerledikçe 'Jet Sosyete' kahramanları salgın dönemi şartlarına uyum sağlamanın birbirinden eğlenceli yollarını bulmaya başlar...

Jet Sosyete final bölümü ne zaman? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var? Jet Sosyete Final bölümü fragmanı izle!

SEVDİĞİNİZ ÜNLÜLER BU BÖLÜMDE!

'Jet Sosyete' oyuncularının çekimlerini kendi evlerinden gerçekleştirdiği sürprizlerle dolu finali, sevilen karakterlerin Koronavirüs salgınıyla nasıl başa çıktığını konu alacak. Dizinin ekran macerasını tamamlayacağı son bölümü pek çok sürprize ev sahipliği yapacak. Jet Sosyete Final bölümünde, İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve usta oyuncu Nilgün Belgün gibi usta isimler yer alacak.

Jet Sosyete final bölümü ne zaman? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var? Jet Sosyete Final bölümü fragmanı izle!

FİNAL SAHNESİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Dizinin final sahnesinde ise seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Ünlü şarkıcı Sertab Erener ve müzisyen eşi Emre Kula, final sahnesinde evden yaptıkları çok özel çekimle damga vuracak. Jet Sosyete ekibinin ilk bölümle tecrübeli oldukları evden çekim metodunda, konuk ünlülerin performansı çok konuşulacak. Birbirinden eğlenceli görüntülü konuşmalar ve yeni konularla karantina günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan 'Jet Sosyete', final bölümü ile Çarşamba günü saat 20.00'de Star TV'de.

Jet Sosyete final bölümü ne zaman? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var? Jet Sosyete Final bölümü fragmanı izle!

JET SOSYETE FİNAL BÖLÜMÜNDE HANGİ ÜNLÜLER VAR?

Sosyete' final bölümünde İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve Nilgün Belgün'ün konuk oyuncu olarak yer alacağı açıklanmıştı. Final bölüm fragmanında Sertap Erener'in de final bölümünde yer aldığı görüldü.

Jet Sosyete final bölümü ne zaman? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var? Jet Sosyete Final bölümü fragmanı izle!

JET SOSYETE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yayın Günü: 6 Mayıs Çarşamba

Yayın Saati: 20.00

JET SOSYETE FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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