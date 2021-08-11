Jeep Wrangler artık elektrikli
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Jeep Wrangler artık elektrikli

Jeep Wrangler artık elektrikli
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Jeep; elektrifikasyon planının diğer bir adımı olan Wrangler’ın PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) versiyonunu dünya genelinde satışa sundu.

Jeep; elektrifikasyon planının diğer bir adımı olan Wrangler'ın PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) versiyonunu dünya genelinde satışa sundu.

Wrangler 4xe, şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle sıfır emisyonlu ve elektrikli sürüş olanağı sunarken, şehir içi kullanımında 50 kilometreyi aşabilen elektrikli sürüş menzili günlük kullanım gereksinimlerini karşılıyor.

380 HP'lik toplam sistem gücü ve 637 Nm maksimum tork sunan 4xe teknolojisi, elektrikli modunda dört tekerlekten çekiş sunarken, Trail Rated özelliğini koruyor ve güvenli bir arazi performansı sunmayı sürdürüyor. Üç saatlik sürede tam şarj olan modelde ayrıca; 8,4 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect NAV ve en güncel ADAS özelliklerini kapsayan gelişmiş teknolojiler yer alıyor.

1941 yılında ilk Jeep olarak yollara çıkan Willys MA/MB, 4×4 sürüş konseptini ve her arazi şartının doğru araçla üstesinden gelinebileceği fikrini tüm dünyaya kazandırdı. Bu mirası devralan Wrangler, ilk günden itibaren Willys temel değerlerini korudu ve geliştirerek bugünlere getirdi. 80 yıllık markanın ürün gamındaki en önemli modellerden olan Wrangler; bugün 4×4 özellikleriyle elektrikli araçların iyi yönlerini bir araya getirerek markayı geleceğe taşıyor.

Markanın evriminde önemli bir kilometre taşı oluşturan Wrangler'ın en güçlü, en verimli, en çevre dostu ve teknolojik olarak en gelişmiş versiyonu tüm Jeep ürün gamının elektrikliye geçiş sürecinde çok önemli bir adımı temsil ediyor. Wrangler 4xe; teknolojik olarak son derece gelişmiş bir yapı ortaya koyuyor.

Sessiz hibrit sürüş ve Wrangler 4xe'nin arazi becerileri

Teknolojik olarak içten yanmalı motora (ICE) sahip versiyonlardan daha gelişmiş olan 4xe Plug-in Hybrid, bugüne kadar Avrupa'da pazara sunulan en yetenekli Wrangler olarak öne çıkıyor. Wrangler'daki iki adet elektromotor, yüksek voltajlı batarya, gelişmiş turbo beslemeli 2,0 litrelik benzinli motor ve TorqueFlite sekiz vitesli otomatik şanzımandan oluşan sistem toplam Elektromotorların sağlamış olduğu anlık tork üretimi ile birlikte ileri teknoloji turbo benzinli motorun oluşturmuş olduğu birliktelik daha iyi bir arazi performansını beraberinde getiriyor.

4xe teknolojisi sayesinde yeni Wrangler 4xe arazi performansında da tamamen yeni bir boyut yaşatıyor. Tamamen elektrikli modda kullanıma sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi her arazi şartında üstün bir performans sunarken, eşzamanlı olarak doğanın seslerini dinleme olanağı da sunuyor. Tüm bunlara ek olarak Wrangler, donanıma seviyesine bağlı olarak 'Trail Rated' sistemini sunmaya devam ediyor. Bu ise; iki gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi Command-Trac ve Rock Trac dışında yeni nesil Dana akslar, Tru-Lock elektrikli ön ve arka aks kilitleri, Trac-Lok sınırlı kaymalı diferansiyel ve elektronik ön stabilizatör bağlantısını kesme gibi özellikleri beraberinde getiriyor. 4xe teknolojisi, hibrit modda yaklaşık 3,5 lt/100 km yakıt tüketimi değeriyle Wrangler'i sürdürülebilir ve verimli bir 4×4 araç haline getirirken, aynı zamanda 6,4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle etkileyici bir performans sunmasını da sağlıyor.

Zengin iç donanım, üstün güvenlik özellikleri ve sürüş modları

Dokunmatik ekranlı 8,4 inç UconnectTM NAV sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu ve şarj seviyesi ve menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi batarya bilgilerini aktaran 7 inç TFT ekran gibi teknolojik işlevler hayatı kolaylaştırıyor. Ayrıca arka Çapraz Yol Trafik algılama özelliğine sahip Kör Nokta Sistemi, geri görüş kamerası, ERM (Elektronik Devrilme Önleme) özellikli Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC), ön ve arka park yardımcısı ve Anahtarsız Giriş 'N Go gibi güvenlik donanımları standart olarak sunuluyor. Bunun dışında Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Önden Çarpışma Uyarısı Plus ve yeni ön kamera gibi donanımlar isteğe bağlı olarak sunuluyor. Dokunmatik ekranlı 8,4 inç UconnectTM NAV sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonuşarj seviyesi ve menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi batarya bilgilerini aktaran 7 inç TFT ekran gibi teknolojik işlevler hayatı kolaylaştırıyor. Ayrıca arka Çapraz Yol Trafik algılama özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, geri görüş kamerası, ERM (Elektronik Devrilme Önleme) özellikli Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC), ön/ arka park yardımcısı, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma 'N Go gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

Yeni Jeep Wrangler 4xe Rubicon, ülkemize sipariş üzerine getirilecek.

Kaynak: Carmedya.com

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