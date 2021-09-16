Japonya, Kuzey Kore füzelerinin, ulusal münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü açıkladı - Haberler
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Japonya, Kuzey Kore füzelerinin, ulusal münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü açıkladı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya, Kuzey Kore füzelerinin, ulusal münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü açıkladı

Kuzey Kore füzelerinin, Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası açıklarında, ulusal münhasır ekonomik bölgeye (MEB) düştüğü bildirildi.

Kuzey Kore füzelerinin, Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası açıklarında, ulusal münhasır ekonomik bölgeye (MEB) düştüğü bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin denediği füzelerin iniş noktalarına ilişkin daha önce açıkladığı tahminini düzeltti.

Yeni analize göre, füzelerin, batıdaki İşikawa eyaletinde, Noto Yarımadası açıklarındaki Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü kaydedildi.

Yaklaşık 750 kilometre yol alan füzelerin 50 kilometre irtifada ve "düzensiz yörüngede" seyrettiği ve Japonya MEB'ine düştüğü belirtildi.

Savunma Bakanlığı kaynaklı, kamuoyuna yansıya bilgilerde, füzelerin, Japonya'nın ulusal MEB'inin dışına düştüğü bildirilmişti.

Kamu yayıncısı NHK, ulusal münhasır ekonomik bölge içine düşen son Kuzey Kore balistik füzesinin, Ekim 2019'da fırlatıldığını aktardı.

Başbakan Suga Yoşihide, denemeye ilişkin "Kuzey Kore'nin füze denemeleri, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmektedir." demişti.

Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların, 14 Eylül'de, Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekmişti.

Öte yandan Yonhap ajansı, Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haber de, bu ülkenin hafta sonu 1500 kilometre menzilli "yeni tip füze" denediğini kaydetmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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