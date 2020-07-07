- Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 52'ye yükseldi- Nehirler taştı, binlerce ev elektriksiz...
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- Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 52'ye yükseldi- Nehirler taştı, binlerce ev elektriksiz...

- Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 52'ye yükseldi Nehirler taştı, binlerce ev elektriksiz kaldı Japonya'da cumartesi başlayan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

07.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:29

- Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 52'ye yükseldi

Nehirler taştı, binlerce ev elektriksiz kaldı

TOKYO - Japonya'da cumartesi başlayan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Kayıp 12 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, bugün şiddetli yağış uyarısı yapılan eyaletlerde nehirler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Binlerce haneye elektrik verilemedi.

Japonya'nın güney batısındaki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde cumartesi başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, su baskınları ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı felaketin dördüncü gününde 52'ye yükseldi. 2 kişinin bitkisel hayatta olduğu belirtilirken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

3 eyalet için acil durum uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı, bu sabah Fukuoka, Saga ve Nagasaki eyaletlerinin bazı bölümlerinde şiddetli yağmur beklendiğini duyurarak acil durum uyarısı yayınladı. Fukuoka eyaletindeki bir ilkokul ve geçici tahliye merkezi olarak belirlenen bir kamu binasının sular altında kaldığı öğrenilirken, mahsur kalan 242 kişinin kurtarılması için bölgeye SDF personelinin sevk edildiği açıklandı. Ayrıca birçok işyeri ve ev de sel sularına teslim oldu. Acil durum uyarısının derecesini öğlen itibariyle "uyarı"ya düşüren otoriteler, buna rağmen sakinleri heyelan ve sel ihtimaline karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Nehirler taştı

Kyushu bölgesinde cumartesiden bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle Oita, Fukuoka ve Saga eyaletlerinden geçen Chikugo Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. Ayrıca Kumamoto'daki Kikuchi Nehri'nin su seviyesi sel uyarı seviyesini aştı ve taşkın beklendiği bildirildi.

Binlerce ev elektriksiz

Kyushu Elektrik şirketi ise, sağanak yağmurun bölgedeki binlerce haneyi elektriksiz bıraktığını açıkladı. Bugün yerel saat ile 10.00 itibariyle Kumamoto eyaletinde yaklaşık 3 bin 780, Oita eyaletinde 2 bin 80 ve Kagoshima eyaletinde yaklaşık 580 haneye elektrik enerjisi sağlanamadığı bildirildi. Onarım çalışmalarının hava koşulları ve afetin oluşturduğu yıkım nedeniyle normalden yavaş devam ettiği öğrenildi.

"Gereken her şeyi yapın"

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bölge sakinlerinin hayatını kurtarmak ve felaketzedelere destek sağlamak için gereken her şeyin yapılması talimatını verdi. Vatandaşları tetikte olmaları konusunda uyaran Abe, yerel yönetimler tarafından sağlanan güncel durum bilgilerinin ve tahliye kararlarının takip edilmesi çağrısı yaptı.

1 milyonu aşkın kişiye tahliye

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre Kyushu bölgesinde yaklaşık 1.32 milyon kişiye tahliye talimatı verildiği tahmin edilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 10 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli ve çevre eyaletlerden gönderilen yardım timleri de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Sıcak ve nemli hava ile birlikte etkisini gösteren şiddetli yağışların yarına dek devam etmesi bekleniyor.

- Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 52'ye yükseldi- Nehirler taştı, binlerce ev elektriksiz...

Kaynak: İHA

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