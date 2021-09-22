Japonya'da iktidar partisi lider adayları Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik dış politikalarını açıkladı - Haberler
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Japonya'da iktidar partisi lider adayları Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik dış politikalarını açıkladı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da iktidar partisi lider adayları Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik dış politikalarını açıkladı

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçiminde yarışacak adaylar, Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik uygulayacakları dış politikalarını açıkladı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçiminde yarışacak adaylar, Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik uygulayacakları dış politikalarını açıkladı.

29 Eylül'deki seçimlerde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarışacak.

Başkent Tokyo'nun Uçisaiwaiço bölgesinde bulunan Ulusal Basın Kulübü'nde bir araya gelen adaylar, mevcut ABD-Japonya ittifakını, "dış politikalarının köşe taşı" olarak niteledi.

Kişida ve Kono, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması ve Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları sorunlarında, bu ülke lideri Kim Jong-un ile "lider düzeyinde görüşmelerin" önemini vurguladı.

Sorunların çözülmesine ilişkin Kono "Zirve toplantısı olmadan bunlar çözülmez" ifadelerini kullanırken, Kişida ülkesinin "doğrudan görüşmeler dahil tüm politikaları uygulayacağını" söyledi.

Biden'ın "çok taraflı yaklaşımı"

Çin'e, bölgedeki faaliyetlerinde "yayılmacı politikalar" izlememesi çağrısı yapan Kono, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin oyuncusu" olması gerektiğini belirtti.

Bu ülkeyle ikili ilişkilerde "diyaloğun önemini" vurgulayan Kono, "(Çin ve Japonya) Liderler düzenli olarak görüşmeler yapmalı. Hükümetler arasında görüşmeler yoluyla iletişimin sağlanması önemli" ifadelerini kullandı.

"Çin'in büyük güç statüsüne yakışacak şekilde hareket etmesi gerekiyor" diyen Kişida ise Pekin yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden'ın "çok taraflı yaklaşım" politikalarıyla eş güdüm halinde demokratik ülkelerle iş birliğini koruması gerektiğini kaydetti.

Çin'in "insan hakları ihlalleri geçmişi" sebebiyle ABD'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na olası üst düzey temsilci göndermeme kararı almasına yönelik Kişida, bu durumda jeopolitik konumu gereği Japonya'nın kendi kararını vereceğini belirtti.

"Gerilimin yönetilmesi"

Bölgedeki tehditkar faaliyetlere dikkati çeken Takaiçi de "Tayvan'da oluşacak muhtemel acil durumlara karşı önlem alınmalı" ifadelerini kullanarak, ABD ile sürdürülen ittifakla bütünleşik şekilde caydırıcılık ve müdahale kapasitelerinin artırılması gerektiğini söyledi.

ABD-Çin arasındaki halihazırda süren "gerilimin yönetilmesi" yollarını arayacağını belirten Noda ise bunun, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkesinin sürdürdüğü "barış yanlısı" tutumuyla uyumlu olacağını belirtti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'da iktidar partisi lider adayları Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik dış politikalarını açıkladı - Haberler
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