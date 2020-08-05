Japonya'da bir eyalette daha OHAL ilan edildi
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Japonya'da bir eyalette daha OHAL ilan edildi

Japonya'daki Aichi eyaleti yönetimi artan korona virüs vakaları nedeniyle kendi OHAL'ini ilan etti.

Japonya'da bir eyalette daha OHAL ilan edildi
05.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:02

Japonya'daki Aichi eyaleti yönetimi artan korona virüs vakaları nedeniyle kendi OHAL'ini ilan etti. Yarın başlayacak uygulama, 24 Ağustos'a dek yürürlükte kalacak.

Japonya'da son 1 aydır yeniden artış gösteren Covid-19 vakaları karşısında ülkedeki bir eyalet daha yerel anlamda tedbir kararı aldı. Aichi eyaleti Valisi Hideaki Omura bugün yaptığı açıklamada "Eyalette günlük vaka sayısı art arda 9 gün boyunca 100 kişiyi aştı. Bu kritik bir durum" diyerek bölgesel OHAL ilan edildiğini açıkladı. Sakinlerine eyaletler arası seyahatten kaçınma çağrısı yapan Aichi otoriteleri, fiziksel temasta bulunmama ve tedbir alma uyarılarını da yineledi. Tatil sezonu olması nedeniyle herkesi taşın altına elini koymaya çağıran Vali Omura, "Tatil salgını kontrol altına almak için bir fırsat" ifadelerini kullandı. OHAL kapsamında eğitime ara verme çağrısı yapılmazken, yarın yürürlüğe girecek kararın 24 Ağustos'a dek uygulanacağı belirtildi.

İLK YEREL TEDBİR DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde ülkenin Okinawa eyaleti 1 Ağustos itibariyle geçerli olmak üzere kendi OHAL'ini ilan etmiş, uygulamanın 15 Ağustos'a dek yürürlükte kalacağı bildirilmişti. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato ise dün yaptığı açıklamada Covid-19 vakalarında yaşanacak hızlı bir artış karşısında hükümetin yeniden ülke çapında OHAL ilan edebileceğinin sinyalini vermişti.

BİN 343 YENİ VAKA

Japonya'da bugün teyit edilen bin 343 vaka ülke genelindeki enfeksiyon sayısını 43 bin 511'e taşımış, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da bin 41'e yükselmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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