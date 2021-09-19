Japonya'da ankete göre iktidar partisi iç seçimlerinde Bakan Kono önde - Haberler
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Japonya'da ankete göre iktidar partisi iç seçimlerinde Bakan Kono önde

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da ankete göre iktidar partisi iç seçimlerinde Bakan Kono önde

Japonya'da anketler, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerinde Reform Bakanı Kono Taro'nun önde olduğunu ortaya çıkardı.

Japonya'da anketler, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerinde Reform Bakanı Kono Taro'nun önde olduğunu ortaya çıkardı.

29 Eylül'deki seçimlerde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarışacak.

Kyodo ajansının iki gün boyunca telefon yoluyla seçimde oy kullanacak parti içi 1000'den fazla seçmene yaptığı anketi, liderlik seçimlerinde adayların seçilme olasılıklarını sorguladı.

Buna göre katılımcıların yüzde 48,6'sı Kono'ya destek verdi. Yüzde 18,5'i Kişida'yı destekledi.

Kadın adaylardan Takaiçi yüzde 15,7 destek bulurken, Noda ise yüzde 3,3'le son sırada yer aldı.

Yeni liderin odaklanması gereken politika sahalarına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 26,8'i yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele cevabını verdi.

Katılımcıların yüzde 24,2'si ekonomi, yüzde 19,4'ü ise dış ve savunma politikalarına öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Kyodo, adayların seçilmesine LDP içi fraksiyonların kararının, kamuoyu nezdinde popülerliklerinin ve uluslararası konulara hakimiyetlerinin etki edeceğini aktardı.

Partinin yeni başkanı, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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