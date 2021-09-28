Japonya'da 19 eyalette uygulanan OHAL sona eriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da 19 eyalette uygulanan OHAL sona eriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Japonya'da 19 eyalette uygulanan OHAL sona eriyor

Japonya hükümeti korona virüse karşı 19 eyalette devam eden olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını, vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanması nedeniyle daha önce planlandığı şekilde 30 Eylül'de sonlandırma kararı aldı.

Japonya hükümeti korona virüse karşı 19 eyalette devam eden olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını, vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanması nedeniyle daha önce planlandığı şekilde 30 Eylül'de sonlandırma kararı aldı.

Korona virüs vaka sayılarında son günlerde düşüş gözlenen ve nüfusunun yaklaşık yüzde 57'sini tamamen aşılayan Japonya'da hükümet, yürürlükteki salgın önleme tedbirleri ile ilgili beklenen kararı verdi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, salgın konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda 19 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının daha önce açıklandığı üzere 30 Eylül'de sona ereceğini duyurdu. Böylece Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Hokkaido, Gifu, Aichi, Mie, Shiga ve Hiroshima'da uygulanan yoğun salgın önleme tedbirlerinin hafifletileceği kesinlik kazandı. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana ilk kez ülke genelinde OHAL'siz döneme girilecek olması, "hayatın kademeli olarak normale döneceği" şeklinde yorumlandı. OHAL'in kaldırılmasının ardından bazı tedbirlerin süreceği öğrenilirken, uygulanacak yol haritasını her eyalet yönetiminin yerel olarak belirleyeceği belirtildi.

SÜRESİ UZATILMIŞTI

Daha önce 12 Eylül'e kadar uygulamada kalacağı açıklanan, ancak 19 eyalette 30 Eylül'e dek uzatılan OHAL kapsamında restoran ve benzeri işletmelere yönelik alkol satış yasağı getirilmiş, içki servisi yapmayan işletmelerden dahi yerel saatler 20.00'de kepenk kapatmaları talep edilmişti. OHAL kapsamında kamu otoritelerinin yaptığı çağrılara uyan işletmelerin hükümet sübvansiyonlarından yararlanacağı kamuoyuna yansırken, şirketler ise çalışanlarını evden mesaiye teşvik etmişti. Buna rağmen uygulama kapsamında günlük hayatı kısıtlayıcı tam kapanma gibi sert tedbirlere başvurulmamıştı.

NORMALLEŞME SİNYALİ VERMİŞTİ

Japonya Başbakanı Suga 9 Eylül'de alınan son OHAL uzatma kararının ardından mevcut krizi aşmak ve güvenle normal hayata dönmek için gereken her tedbiri alacaklarını belirterek, "İlaç ve aşıları kullanarak sağlık sistemini güçlendirecek ve ciddi vakaları önleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. En geç Kasım ayına kadar talep eden herkesin aşılanmasını tamamlama hedefini yineleyen Suga, aşı sertifikası ve negatif test sonucu gibi tedbirleri içeren bir sistem oluşturarak mevcut kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmayı planladıklarını da vurgulamıştı.

GÜNLÜK VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Japonya'da dün kayda geçen bin 147 Covid-19 vakası ülke geneli vakaların toplam sayısını 1 milyon 696 bin 622'ye taşımış, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının da 17 bin 527'ye ulaştığı bildirilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
GÜZELLİK MERKEZİNDE LAZER İŞLEMİ YAPTIRDI, KOLLARI VE BACAĞI YANDI

GÜZELLİK MERKEZİNDE LAZER İŞLEMİ YAPTIRDI, KOLLARI VE BACAĞI YANDI

 Koronayla mücadelede 2 önemli adım gündemde: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası

Koronayla mücadelede 2 önemli adım gündemde: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası

 Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Mustafa Keser Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Mimar Sinan Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Ersin Tatar Stefan Kuntz Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya'da 19 eyalette uygulanan OHAL sona eriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:48:37. #1.12#