- Japonya Başbakanı Abe, İsveç'i Ziyaret Etti



STOCKHOLM - Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in davetlisi olarak İsveç'i ziyaret etti.

İsveç'e ziyaret düzenleyen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, temasları kapsamında İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile bir araya geldi. İki lider BM Güvenlik Konseyi ve ekonomik işbirliği hakkında fikir teatisinde bulundu. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyerek kameraların karşısına geçti. Abe ve Löfven gelecek yıl İsveç ile Japonya'nın diplomatik ilişkilerinin 150. yılını kutlamak üzere bir araya gelme sözü verdi. Görüşmelerde yeni serbest ticaret anlaşması üzerinde durulurken, AB ve Japonya ile ticareti geliştirme ve olanakların sonucuna varıldı. Görüşmede Japonya Başbakanı Abe ve İsveç Başbakanı Löfven, Kore Yarımadasında yaşananları da ele aldı.

Abe'nin İsveç temasları kapsamında İsveç'in güney şehirlerinden olan Lund'da İsveç-Japon işbirliği ile ilaç, sağlık, klima, taşıma, enerji ve çevre araştırmaları yapacak bir tesis kurma anlaşması imzalandılar.