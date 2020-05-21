Japonya Başbakanı Abe: "Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz"
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Japonya Başbakanı Abe: "Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz"

Japonya Başbakanı Abe: "Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz" Japon Başbakan korona virüse karşı geliştiren ilacı Türkiye'ye bağışlayacaklarını açıkladı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yeni tip korona virüse karşı...

21.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:18

Japonya Başbakanı Abe: "Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz"

Japon Başbakan korona virüse karşı geliştiren ilacı Türkiye'ye bağışlayacaklarını açıkladı

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yeni tip korona virüse karşı umut olabilecek bir ilaç geliştirdiklerini belirterek, "Arzu eden ülkelere bağışlayarak klinik çalışmaları geliştireceğiz. Bu çerçevede ilacı Türkiye'ye de bağışlıyoruz" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı açılış törenine Japonya Başbakanı Şinzo Abe de video konferans ile katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törene bağlanan Abe, korona virüse yönelik açıklamalarda bulundu. Abe, Japonya'da geliştirilen yeni tip korona virüse karşı umut olabilecek bir ilacı Türkiye'ye de bağışlayacaklarını açıkladı. Abe, konuşmasını ise Türkçe teşekkür ederek sonlandırdı.

"Emeği geçen herkese minnetlerimi sunuyorum"

Törene video konferans yöntemiyle bağlanan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Sayın Erdoğan tarafından Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesinin resmi açılış törenine davet edildim. Bana bundan 7 yıl önce İstanbul'u ziyaret edip Japon Türk dostluğunun simgesi olan Marmara açılış törenini hatırlattı. Küresel sorun olan korona virüs sağlını nedeniyle maalesef bugün İstanbul'u ziyaretim mümkün olmadı fakat böylece Japonya'dan video aracılığıyla Türkiye'de düzenlen törene katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ne kadar uzakta olsa benim kalbim Erdoğan ve sevgili Türk halkı ile beraberdir. Öncelikle bu açılış vesilesiyle bu hayırlı girişimde emeği geçen herkese minnetlerimi sunuyorum. Bugün itibariyle resmi olarak açılan hastane bizim Japon firmamız ile Türk firması kamu özel sektör ortaklığı ile inşa ettiği son teknoloji ile donanmış, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biridir. Bu hastanenin aslında haziran ayında faaliyete geçmesi ön görülürken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın talimatıyla korona virüs salgını ile mücadelede istifade edilmek üzere öngörülenden erken açılmasına karar verildiğini biliyorum" dedi.

"Sakura ismini bulunduran bu hastanenin sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum"

Hastanenin korona virüsle mücadeleye katkı sunacağını belirten Abe, "Böylece bir Japon firmasının Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadelesine katkıda bulunmuş olmasını büyük sevinçle karşılıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan geçen gün bu hastaneyi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastane olarak adlandırmıştı. Sağlık ve enerjiyi çağrıştıran çam ile Japonya sembolü olan kiraz çiçeği sakura ismini bulunduran bu hastanenin İstanbul halkına sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum. Günümüzde tüm dünya korona virüs salgını ile mücadele etmekte. Bu zor günlerde Türk hükumeti ve halkının tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gibi tıbbi çalışmalar başta olmak üzere çeşitli tedbirlerle seferber olmalarına gönülden saygı duyuyorum. Alınan tedbirlerin neticesi olarak Türkiye'de vaka sayısının oldukça azaldığı, vefat oranının düşük tutulmasından dolayı 4 Mayısta normalleşme planının açıklandığını biliyorum. Yeni tip korona salgını ile mücadele etmek için uluslararası işbirliği çok önemli. Bizim öncelikle yapmamız gereken işbirliği; yeni bir ilaç ve aşının geliştirilmesi, bu ilaç ve aşıya adil şekilde ulaşımın sağlanması, gelişmekte olan ülkelere yardım elinin uzatılmasıdır" diye konuştu.

"İlacı Türkiye'ye de bağışlıyoruz"

Geliştirdikleri ilacı Türkiye'ye de bağışlayacaklarını ifade eden Abe, "Japonya'da geliştirilen ve korona virüs tedavisi için bir umut olabileceği düşünülen ilaçtan bahsedersem insani bakımdan biz bu ilacı arzu eden ülkelere bağışlayarak klinik çalışmaları geliştireceğiz. Bu çerçevede ilacı Türkiye'ye de bağışlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin duyduğu ihtiyaca binaen uluslararası örgütlerle işbirliği yaparak sağlık ve tıbbi alanda çalışanlara teknik destek ve malzeme bağışı sağlayacağız. Kendi ülkelerinde korona virüs ile mücadele edilerek birçok ülkeye yardım eli uzatan Türkiye'ye saygı duyuyorum. Japonya da korona virüsten etkilenen gelişmekte olan ülkelere yardım için tıbbi gibi çeşitli yöntemlerle destek vermeye hazırdır. Çeşitli alanlarda Türkiye ile de işbirliği yapmak isteriz. Bundan sonra bir süre her iki ülke için korona virüs mücadelesi en önemli mesele olacaktır. Durum sakinleşince ikili ilişkilerimizi güçlendirme birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Abe, "İçinden bulunduğumuz 2020 yılı Japonya ile Türkiye arasında dostluğun temelinde yatan Ertuğrul faciasının 130. Yıl dönümüdür. Düzenlenmesi planlanan anma töreni maalesef korona virüs nedeniyle ertelenmiş durumdadır. Ertuğrul faciası bizim dostluğumuz kaynağıdır. Anma törenin kriz sona erdikten sonra gerçekleşmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Abe: 'Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz'

Kaynak: İHA

Manşet

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