Japonya, ABD ve Fransa'dan Çin tehdidine karşı ortak tatbikat

Japonya, Çin'in bölgede artan askeri varlığı karşısında ABD ve Fransa ile büyük ölçekli bir ortak askeri tatbikata başladı.

Japonya, Çin'in bölgede artan askeri varlığı karşısında ABD ve Fransa ile büyük ölçekli bir ortak askeri tatbikata başladı.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin (GSDF), Çin'in bölgede artan askeri faaliyetlerine karşı ülkenin güneybatısında Fransa ve ABD ile büyük çaplı bir ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi dün başlayan tatbikatla ilgili olarak Tokyo'nun ABD ile olan müttefikliğinin ötesinde savunma iş birliğini derinleştirmeye çalıştığını belirtti. Kishi, bu kapsamda Pazartesi gününe kadar "ARC21" tatbikatının icra edileceğini kaydetti.

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesinde kalıcı askeri varlığı olan tek Avrupa ülkesi olduğunu ifade eden Kishi, "Fransa aynı zamanda özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu Japonya ile paylaşan benzer politikalara sahip bir ülke" dedi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre Kyushu bölgesindeki Nagasaki, Miyazaki ve Kagoshima eyaletlerinde gerçekleşecek tatbikatta 3 ülke kuvvetlerinin kentsel savaş senaryolarının yanı sıra amfibi harekat pratikleri de gerçekleştireceği öğrenildi. Tatbikatın 3 ülke arasında gerçekleştirilen ilk büyük çaplı tatbikat olduğu kaydedildi.

Çin'e karşı ittifak

Pekin'in Doğu Çin Denizi'nde bulunan Japonya kontrolündeki Senkaku Adaları konusundaki hak iddiaları ve sınır ihlallerinin ardından gerçekleşen tatbikat için "Çin'e karşı gözdağı" yorumları yapılırken, Fransa'nın da Hint Okyanusu'ndaki Fransız Reunion Adası ve Güney Pasifik'teki Fransız Polinezyası'ndaki stratejik çıkarları nedeniyle tatbikatta yer aldığı belirtildi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı