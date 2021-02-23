İZTO ve EBSO başkanlarından kendileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir programı kapsamında görüşen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Erdoğan'a kendilerine zaman ayırdığı için teşekkür etti.

Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir programı kapsamında görüşen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar , Erdoğan'a kendilerine zaman ayırdığı için teşekkür etti.

Dün akşam gerçekleştirilen görüşmede, Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü yaşanan depren sonrası valiliğin koordinasyonunda, STK'ların iş birliğinde başlatılan 'Birlikten İzmir Doğar Kampanyası' ile ilgili değerlendirmelerin yapılıp, İzmir'in sanayi, üretim ve istihdam konularına ilişkin görüşler ile hizmet sektörünün normalleşme süreciylye ilgili beklentilerinin iletildiğini söyleyen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti. Özgener, "Yoğun İzmir programı kapsamında bizlere zaman ayıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hizmet sektörü başta olmak üzere normalleşme sürecine geçiş ile ilgili görüşlerimiz ile birlikte sektörlerle ilgili taleplerimiz ve çözüm önerilerimizi sunduk" dedi.

'ÇOK FAYDALI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun gündemine rağmen odalara da zaman ayırdığı için teşekkür eden EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da "Sayın Cumhurbaşkanımız ile iş dünyasının görüşlerini ve beklentilerini paylaştığımız çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda, İzmir özelinde sanayimizin karşılaştığı zorluklar ve olası çözümler değerlendirildi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı