İZMİR (İHA) - İzmir'de 728 bin öğrencinin katılımıyla deprem tatbikatı

Öğrenciler, deprem tatbikatında 30 Ekim depremine döndü

İZMİR - İzmir'de 3 bin 737 okuldaki yaklaşık 728 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatında, öğrenciler ve Vali Köşger sirenlerin çalmasıyla önce yaşam üçgeni oluşturdu ardından da okul dışına çıktı. Öğrenciler, deprem tatbikatında 30 Ekim İzmir depremini hatırladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı olarak okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür de 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen deprem tatbikatına katıldı. İleride vali olmak isteyen 8. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Çiftçi'nin yanına oturan Vali Köşger, sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrencilerle yaşam üçgeni oluşturdu. Ardından okulda bulunan herkes okul binasından dışarıya çıktı. 30 Ekim 2020'de deprem yaşayan İzmirli çocuklar, tatbikat sırasında o güne döndüklerini söyledi.

"İzmir, deprem konusunda en riskli illerden biri"

Tatbikat sonrası açıklama yapan Vali Köşger, "İzmir, deprem konusunda en riskli illerden biri. Ülkemiz, deprem ve afetlere çok açık bir ülke. İzmir de bilimsel verilere göre çok sayıda diri fay hatlarına sahip. İzmir olarak yakın zamanda bir deprem yaşadık ve 117 canımızı verdik. 117 canımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Depreme her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Deprem anında yapılması gerekenlerin de okullarda öğretiliyor olması lazım. Bütün vatandaşlarımızın bunu biliyor olması lazım. Bugün İzmir'de 3 bin 737 eğitim kurumunda yaklaşık 728 bin öğrencimiz tatbikatta bulundu. Ben de tatbikatta öğrencilerle birlikteydim. Öğrencilerimiz, uyumlu bir şekilde tatbikatı gerçekleştirdi" dedi.

"İzmir, belki de İstanbul'dan bile riskli"

İzmir'in, Türkiye'de altında diri fay hattı bulunan tek metropol şehir olduğunu ifade eden Vali Köşger, "Fay hatlarının üzerine iskan edilmiş konutlar var ve belki de bu anlamda İstanbul'dan bile riskli. İzmirlilerin bunun bilincinde olması lazım. Bundan sonra kentsel dönüşümü yaparken de bu gerçeği unutmadan yapmamız lazım. 'Deprem öldürmez, insanların yaptığı çürük yapılar insanları öldürür'. Dolayısıyla her eğitim ve kentsel fiziki altyapı anlamında depreme hazırlıklı olmamız lazım. İzmirliler iyi eğitilmiş ve dünyadan haberdar olan insanlar. Dolayısıyla İzmirlilerin bu konuda gerekli bilince sahip olacaklarını değerlendiriyorum. İzmir'i yönetenler olarak biz de bundan sonraki yapacağımız işleri bu çerçevede yapmamız lazım. İnşallah bundan sonra herhangi bir doğal afete maruz kalmayız. Doğanın bu tür olağanüstü hareketlendirmelerinde de gerekli tedbirleri almış olarak en az zararla çıkmış oluruz" diye konuştu.