Izmir Yılın En Büyük Yangınının Acı Bilançosu, Bin Hektar Orman, 200 Dönüm Tarım Arazisi Kül Oldu

Izmir'in Menderes İlçesi'nde, 2017 yılının en büyük orman yangını yaşandı. Ormanlık alanda bırakılan kırık cam parçasının 47 derece sıcaklıkta mercek görevi görmesi üzerine çıkan yangın, rüzgar, sıcak hava, kötü arazi koşullarıyla mücadele eden ekiplerce 67 saatte kontrol altına alınabildi. Yangının acı bilançosunda, bin hektar orman, 200 dönüm tarım arazisi kül oldu. Kentin en gür ormanlarının bulunduğu, adeta 'kentin ciğerleri' olan alan kara kabusa döndü. Ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Menderes Deli Ömerli Bölgesi'nde çıkan yangın, geçen cumartesi saat 12.55'de, Orman yangın hattına ihbar edildi. Ancak Afrika üzerinden gelen sıcak ve kuru havanın etkisinde olan bölgede başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle, kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale etmelerine rağmen alevlere karşı yetersiz kaldı. Yangın, saatteki hızı 30 km'yi bulan rüzgarın etkisiyle, iki saat gibi bir sürede 10 kilometre ilerledi. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'in bizzat yönettiği söndürme çalışmalarına, Denizli, Aydın, Balıkesir, Manisa, Muğla bölgelerinden ekipler de katıldı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de takviye olarak gönderildi. Yangının olumsuz etkisi her geçen dakika büyüdü. İzmir kent merkezinin önemli bir bölümüne, yangın alanının hemen yanındaki Tahtalı Barajı ile enerji nakil hatlarındaki hasardan dolayı, su ve elektrik verilemedi. Saatler süren çalışmalar sonrasında vatandaşların bu yöndeki mağduriyetleri giderildi.



AĞAÇLARIN İÇTEN YANMASI MÜCADELEYİ GÜÇLEŞTİRDİ



Menderes'teki yangının belirli bölümleri zaman zaman kısmen de olsa kontrol altına alındı. Ancak gerek rüzgarın şiddetini arttırması, gerekse de farklı etkenler, yangının söndürülmesine engel oldu. Bunlardan rüzgardan sonraki en önemli etken ise özellikle büyük çam ağaçlarının toprak altında uzanan kökünün yanması ve ağacın gövdesinin içinden dışarıdan görünmeyecek şekilde ilerlemesi oldu. Ağacın gövdesindeki yanan kısım havadan yapılan müdahalede görülemediği için, karadan da arazinin yapısı gereği ulaşım olmadığnıdan söndü sanılan yangın, bu alevlerin diğer ağaçlara sıçraması üzerine yayıldı. Yangın pazartesi günü önemli oranda kontrol altına alındı. Ancak bölgede rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırması, bazı bölgelerde tekrar alevlerin yükselmesine neden oldu. Bu durumu göz önünde bulunduran yetkililer, ekipleri alarm durumunda bekletti. Tekrar yanan alanlara hem karadan hem de havadan anında müdahale edildi.



HELİKOPTER DÜŞTÜ



Yangının kontrol altına alınması için, 14 helikopter, 5 uçak, 104 arazöz, 35 tanker, 25 iş makinası, bine yakın personel görev aldı. Havanın kararmasından sonra uçuşlarına ara verilen yangın söndürme helikopterlerinden birisi, pazar günü saat 05.58'de havandı. Saat 06.09'da, Tahtalı Barajı'ndan su aldığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden düştü. Helikopterde bulunan 5 personel, kurtarılıp, hastaneye götürüldü. Sağlık durumları iyi olan bu personel sonrasında taburcu edildi. Yangın söndürme helikopteri ise baraj sularına gömüldü. Sivil Havacılık uzmanlarının kurtarma çalışmalarından sonra helikopterde inceleme yapacağı ve kesin düşme nedenini belirleyeceği açıklandı.



67 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ



Geçen cumartesi saat 12.58'de başlayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin açıklamasına göre, yaklaşık 67 saatlik çalışmalar sonrasında Salı günü sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı. İzmir'in en gür ormanlarının bulunduğu, içme suyu barajı havzasını oluşturan adeta kentin ciğerleri durumundaki alan, yerini kara kabusa bıraktı. Doğal hayatın tamamen bittiği bölgede, yangının acı bilançosu da açıklandı. 2017 yılının en büyük yangınında, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri bin hektar orman arazisinin zarar gördüğünü açıkladı. Menderes Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de zarar gören arazide hasar tespit çalışması yaptı. Bu çalışmalar sonrasında, başta zeytin, badem ve armut ağaçlarının bulunduğu, 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Arıca süs bitkileri üretiminin de yapıldığı bölgede bir sera kül oldu. Yangında bir traktör ve minibüsle tarımda kullanılan çok sayıda ekipman kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda arı kovanı da zarar gördü, arılar telef oldu.



AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA HEMEN BAŞLANDI



Yangının tamamen söndürülmesinden sonra ağaçlandırma çalışmalarına da vakit kaybedilmeden başlandı. Yangının ardından, arazide yapılacak ağaçlandırma için temizlik çalışmalarına yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri yardımıyla yanan alandaki enkazı kaldırıp, yamaçlardaki ağaçlandırma çalışması için teraslar oluşturdu.



İLK İNCELEME İHMAL DEDİ



Gerek Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri gerekse de jandarma yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar yaptı. İl Jandarma Komutanlığı araştırmalarını titizlikle gerçekleştirdi. Kundaklama, sabotaj gibi konularda özel eğitim almış, yangın araştırma köpeği de İzmir'e getirildi. Alevlerini ilk başladığı alanda, tiner, benzin çakmak gibi tüm yanıcı ve kundaklamalarda kullanılan kokulara duyarlı olan köpek gezdirildi. Ancak sabotaj ve kundaklama belirtisi alınmayan bölgede vatandaşların geride bıraktığı çok sayıda cam kırıkları bulundu. Yangın çıktığı gün 47 dereceye kadar yükselen sıcaklıkta güneş ışıklarının mercek görevi gören camdan yansıyıp yangına neden olduğu tespit edildi.