İZMİR/DENİZLİ - Avukatlardan Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki - Haberler
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İZMİR/DENİZLİ - Avukatlardan Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir ve Denizli'de avukatlar, meslektaşları Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine tepki açıklamaları yaptı.

DENİZLİ (AA) - İzmir ve Denizli'de avukatlar, meslektaşları Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine tepki açıklamaları yaptı.

İzmir Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına konuşan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Elçin Kılınçer Ot, Yıldız'ın ölümü nedeniyle duydukları öfkeyi haykırmak ve kadın cinayetlerinin son bulması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini bir kez daha vurgulamak için toplandıklarını ifade etti.

Öldürülen kişinin bir kadın, bir avukat ve insan olduğunu söyleyen Ot, failin cezalandırılacağı söylemlerinin kendilerini teskin etmediğini, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin durdurulamadığını dile getirdi.

Ot, şunları kaydetti:

"Meslektaşımız avukat Dilara Yıldız, bir daha kimseye sarılamayacak, onun yarını olmayacak. Yalnızca kadın olduğu ve birine 'istemiyorum' dediği için tüm hayatı elinden alındı. İzmir Barosu avukatları olarak, eski nişanlısı tarafından katledilen meslektaşımızı çok büyük üzüntü ile anıyor, olayın takipçisi olacağımız ve fail ya da faillerin cezasız kalmasına izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Meslektaşımızın ailesine ve hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz."

Denizli Barosu önünde toplanan avukatlar adına ise açıklamayı Baro'nun Kadın Hakları Komisyon Üyesi Aslı Kutlu Tuncer yaptı.

Kadın cinayetinde bu kez bir meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirten Tuncer, "Kadına yönelik şiddet, bireysel değil toplumun kanayan bir sorunudur. Bu şiddet başka insanların haklarını savunan avukatlara da sirayet etmiştir. Hepimiz 'dur' demezsek bu şiddetin muhatabı olmayacağımızın hiçbir güvencesi yoktur. Kadına yönelik şiddet, konum, meslek ya da ölçüt tanımıyor. Bu nedenle toplumsal hafızamızı diri tutmalı, etkin önlemler alınması için topyekun seferber olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İZMİR/DENİZLİ - Avukatlardan Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

İZMİR/DENİZLİ - Avukatlardan Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

İZMİR/DENİZLİ - Avukatlardan Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

İZMİR/DENİZLİ - Avukatlardan Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

İZMİR/DENİZLİ - Avukatlardan Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

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