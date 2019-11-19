İzmir usta tiyatrocu birsel, son yolculuğuna uğurlandı

19.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:04

Usta tiyatrocu Birsel, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu 92 yaşındaki Jale Birsel için tören düzenlendi. Son günlerinde dahi tiyatro ile uğraşan ve kaldığı bakımevinde canlandıracağı tek kişilik oyununa hazırlanan Birsel'in uzun yıllardır büyük bir işitme kaybı yaşadığı ve oyunlardan önce tüm metni ezberleyerek sahneye çıkmak zorunda kaldığı açıklandı. Tüm salonun alkışladığı açıklamanın ardından, ünlü tiyatrocu ailesi, dostları ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde geçen ay yakalandığı zatürre nedeniyle 17 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel için, İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde tören gerçekleştirildi. Ailesi, sevdikleri ve meslektaşlarından oluşan büyük kalabalık törenin yapıldığı salonu doldurdu. Aynı gün yaşamını yitiren usta tiyatrocu Yıldız Kenter'le konservatuvardan sınıf arkadaşı olan Birsel, arkadaşıyla birlikte aynı gün son yolculuğuna uğurlandı. İki kişilik 'Tombala' oyunu ile büyük yankı uyandıran Jale Birsel, Devlet sanatçısı olmaya layık görülmüştü. Yaşamının son dönemlerinde kaldığı bakımevinde ise genç bir karakteri canlandıracağı tek kişilik oyununa hazırlanan tiyatrocunun, son zamanlarda çekilen fotoğraflarında rolleri ezberlemeye çalıştığı görüldü. Öte yandan sanatçı için düzenlenen törende tiyatro sanatçısı Tomris Çetinel tarafından Birsel'in 25 yaşlarında yanlış ilaç sonucunda işitme kaybı yaşadığı, tüm yaşamını duymayarak sürdürdüğü ve oyunların hepsinde karşısındaki kişinin sesini duyamadığı için tüm rolleri ezberlediği açıklandı. Tüm salonu büyük şaşkınlığa uğratan bu açıklamanın ardından sanatçının tabutu gözyaşları içinde sahnede selamlandı.

'BİRLİKTE PERDEYİ KAPATIP GİTTİLER

Törende konuşan Jale Birsel'in torunu Damla Birsel, Anneannemi 10 gün önce ciğer rahatsızlığı sebebiyle bir hastaneye kaldırdık ve durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir'de bir bakımevine yerleştirdik. Geçtiğimiz akşam son nefesini verdi. Çok üzgünüz, çok üzgünüm. Çok iyi bir insandı. Yıldız Kenter ile tiyatroya aynı anda başladılar ve perdeyi kapatıp gittiler. Bir gün önce bana 'Sıram gelmedi' diyordu. Demek ki onu bekliyormuş. Son günlerinde yeni bir oyun üzerine çalışıyordu. Bir senedir ezber yapıyordu. Gözü görmediği için yazıları büyüterek çalıştı. Bu sene oynamayı düşünüyordu dedi.

'AMACIMIZ IŞIĞINI YAYMAK'

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut ise, Jale Birsel, bizim için çok önemli. Yıllarını sanata vermiş bir sanatçımızdı. Maalesef, kasım ayında bizim için bir yaprak dökümü başladı. Bu yüzden çok üzgünüz. Önce Özdemir Nutku hocamızı kaybettik. Daha sonra Yıldız Kenter ve Jale Birsel'i kaybettik. İkisi de bizlere veda ettiler. Bizim bundan sonra yapacağımız onarlın ışığını yaymak ve onların bize öğrettiklerini diğer kuşaklara öğretmek diye konuştu.

Jale Birsel'in bir Cumhuriyet kızı olduğunu söyleyen Mete Çubukçu ise, Tiyatronun gelişimine tanıklık etmişti. Jale Birsel iyi bir insandı. Edebiyat dünyasında iyi dostlar edinmişti ve onun eşsiz anıları vardı. Onu en son görüşüm cumartesi günüydü ve bana 'Beni anlımdan öpebilirsin' dedi. Alnından öptüm. Vedalaşmamız şiir gibi oldu. Hepimizin başı sağ olsun şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü tiyatrocu Özdemir Nutku'nun eşi Hülya Nutku da, Benim acım çok taze. Onun açtığı yoldan yürüyecek insanlar olduğu için ve umudum yüksek olduğu için ayaktayım. Jale Hanım benim komşumdu. Önemli olan değerli sanatçılarımızı bundan sonra da yaşatabilmek dedi.

Jale Birsel cenazesi, törenden sonra Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü.

Kaynak: DHA