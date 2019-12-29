: İzmir üç yıl üst üste 28'er ünite kan vererek rekor kırdı

29.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:54

Üç yıl üst üste 28'er ünite kan vererek rekor kırdı

İzmir'de yaptığı kan bağışlarıyla rekor kıran Emin Şahin (60), 2019 yılının son bağışını yaparak, son üç yılda her yıl üst sınır olan 28'er ünite aferez ve tam kan vererek, Türkiye'de yeni bir ilke imza attı. Kan bağışının kendisi için bir hobi olduğunu söyleyen Şahin, bu rekorunu pasta keserek kutladı.

İzmir'de bugüne kadar 212 ünite kan bağışlayarak hem rekor kırıp, hem de birçok hastayı hayata döndüren Emin Şahin, 2019 yılının son bağışını yaptı. Bu bağışla beraber, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında, toplamda 84 ünite aferez ve tam kan bağışı yapmış oldu. Şahin, üç yılda 28'er ünite aferez ve tam kan bağışı yaparak, Türkiye'de yeni bir ilke imza attı. Bayraklı'da bulunan Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi'nde yılın son kan bağışını yapan, Şahin, çalışanlarla birlikte pasta keserek başarısını kutladı. İki çocuk babası Şahin, 2014 ve 2016 yıllarında da bir yılda en fazla kan bağışını yaparak rekor kırmıştı. Kızılay'a 212'nci, toplamda ise 379'uncu ünite kan bağışını yapan Şahin, "Hedefim 500, ondan sonra yaşım kemale erdiğinde bırakacağım. Son üç yılda 72 ünite aferez, 12 ünite tam kan verdim. Çok şükür çok sağlıklıyım. Fazla kan insan zarar verir. Ben kan verdiğimde hem ruhen, hem fikren, hem zikren rahat hissediyorum. Başkasının benden fazla vermesi mümkün değil. Çünkü Kızılay yılda 28 ünite sınır koyuyor. Eğer Dünya'da bu üç yıl içinde benimle aynı miktarda veren varsa, ben ona sıfır bir araba alacağım. Ben emekli olduktan sonra eşim 'Emeklisin evde durma' dedi. Bende geldim buraya buradaki samimi ortamı gördüm. Burası benim ikinci evim. Bir hastanın annesini babasını düşünüyorum, o çok başka bir acı. Ben onların hayatlarını kurtardığımı düşündüğümde çok mutlu oluyorum. Bu çok farklı bir his. Kızılay'a da çok teşekkür ederim" dedi.

'KIŞ GÜNLERİNDE DAHA FAZLA BAĞIŞA İHTİYACIMIZ VAR'

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul ise, Şahin'i tebrik ederek, "Emin Bey rekortmen kan bağışçılarımızdan. Bizler açısından Emin Bey gibi bağışçılarımız çok önemli. Düzenli ve gönülden bağış yaptıkları için bizler için farklı bir yerleri var. Toplamda 28 kez bağış, kesinlikle vücuda zarar vermiyor. Zaten vücudumuz 3 gün içerisinde gerekli kanı topluyor. Biz tüm gençlere Emin Bey gibi düzenli bağış yapmalarını tavsiye ediyoruz. Kış günlerinde bağışlar azalıyor. Bağışlarını kesmemelerini düzenli bir şekilde devam ettirmelerini temenni ediyoruz çünkü ülkemizin hala daha fazla kana ihtiyacı var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:

Emin Şahin kan verirken genel ve detay görüntüler

Muhabir anons

Pasta kesilirken görüntüler

Emin Şahin ile röportaj

Burak Yurdakul ile röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)

Kaynak: DHA

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