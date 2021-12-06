İzmir Tabip Odası, doktoru boynundan jiletle yaralayan sanığa üst sınırdan ceza istedi

İZMİR (DHA) - İZMİR Tabip Odası üyeleri, asistan doktor Kadir Songür'ü (26) jiletle boynundan yaralayan hastası Bayram Kaynak'a, yerel mahkemenin indirim yapmadan verdiği 20 yıl hapis cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından bozulup, yeniden yargılanmasına başlanmasının ardından basın açıklamasıyla sanığa üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ne, 16 Ekim 2019'de diz ağrısı şikayetiyle gelen Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'e muayene oldu. Songür'ün ilaç yazdığı Kaynak, "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, klinikten ayrıldı. Bir süre sonra kliniğe dönen Kaynak, Songür'ün odasına girip, jiletle saldırıp kaçtı. Jiletin koroner damara zarar vermediği ancak derin kesik oluştuğu belirlenen Songür, tedaviye alındı. Olaydan sonra yakalanıp adliyeye sevk edilen Bayram Kaynak, tutuklandı. Kaynak hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, Kaynak'a indirim uygulamadan 20 yıl hapis cezası verdi. Kaynak'ın avukatı, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozup, dosyayı iade etti.