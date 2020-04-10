İZMİR 'Sabunu el için kullanın, meyve ve sebzeye değil'
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İzmir Ekonomi Üniversitesi, Koronavirüs, Sirkeli, Güncel

İZMİR 'Sabunu el için kullanın, meyve ve sebzeye değil'

'Sabunu el için kullanın, meyve ve sebzeye değil'İZMİR Ekonomi Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, koronavirüs nedeniyle gıda hijyeni sağlama konusunda endişelerin arttığına dikkati çekerek, "Sabun el için, meyve sebze için değil.

10.04.2020 08:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:02
İZMİR 'Sabunu el için kullanın, meyve ve sebzeye değil'

'Sabunu el için kullanın, meyve ve sebzeye değil'

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, koronavirüs nedeniyle gıda hijyeni sağlama konusunda endişelerin arttığına dikkati çekerek, "Sabun el için, meyve sebze için değil. Meyve ve sebzeleri sabun gibi kimyasal içerikli temizleyicilerle yıkamak zehirlenmelere yol açabilir" dedi.

Alınan tüm tedbirlere rağmen koronavirüs dünyada yayılmasını sürdürürken, insanlar yedikleri ve içtikleri konusunda da endişe duymaya başladı. Alınan tedbirlerle enfekte olma riskini düşürmek mümkün, ancak uzmanlar önlem almak isteyen vatandaşlara, 'Kimyasal kurbanı olmayın' uyarısında bulundu. Bazı vatandaşların sebze ve meyveleri virüs riskine karşı sabun gibi çeşitli kimyasallarla temizlediğini ve bunun kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan İzmir Ekonomi Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, "Biz ancak gıda kaynaklı oluşan bazı virüsleri biliyoruz. Bu yeni bir virüs. Bu virüslerin davranışlarının nasıl olduğunu biliyoruz. Ancak koronavirüs hakkında bilgimiz çok fazla değil. Birkaç gündür alınan meyve ve sebzelerin dezenfeksiyonu konusundaki haberleri takip ediyorum. Bizim tek temizlik aracımız su olmalı. Farklı kimyasalların kullandığını duyuyoruz. Bu kesinlikle doğru değil. Hatta en son meyve ve sebzelerini sabunla yıkayan vatandaşlar olduğunu duydum. Sabun el için, meyve sebze için değil. Sebze ve meyveleri başka kimyasal maddelerin içinde bekletenler de var. Bu durum zehirlenme vakalarına neden olabilir. Sebze ve meyveler su ile yıkanmalı. Yeşillikler ise su dolu kaplarda bekletilmeli" diye uyardı.

'ÜZERİNDE ÜREMEZ AMA BULAŞTIRIR'

Koronavirüsün meyve ve sebzeler üzerinde üremediğini, ancak enfekte olmuş bir hastanın ürüne dokunması sonucu bulaşabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Turhan, "En büyük bulaşma elden kaynaklanıyor. O nedenle vatandaşlarımızı ürünleri alırken elle değil gözle seçmeleri konusunda uyarıyorum. Bu aslında alışkanlık haline getirilmeli, olması gereken de bu" diye konuştu.

Bazı uzmanların yaptığı açıklamalara göre, pazardan alınan meyve ve sebzelerin birkaç saat dışarıda bekletilmesiyle virüsün etkisini kaybedeceğine yönelik görüşlerin henüz bir kanıta dayanmadığını ifade eden Prof. Dr. Turhan, "Bu konuda çalışmalar yeni yapılmaya başlandı ve bilimsel bir araştırma yapılmış değil. Vatandaşlarımız her söylenene inanmasın. Ellerinizi sık sık yıkayın, mutfak tezgahını temizleyin" dedi. Sebzelerin nasıl pişirilmesi ve hangi şartlarda saklanması gerektiği konusunda bilgi de veren Prof. Dr. Turhan, "Sebzelerin iyi pişirilmesi gerekiyor ama bu kaynatıp aşırı kızartıp, kızgın yağa atıp, besin değerini sıfırlamamak çok önemli. Bütün besin değeri öleceği için yeseniz de bir faydası olmaz. Mutfakta ve buzdolabında hijyene dikkat etmek gerekiyor. Pişirdikten sonra dolapta çiğ ürünlerle temas etmemeli. Ayrıca dolabı çok fazla doldurarak israfa ve atığa neden olmamamız gerekir" diye konuştu.

'SİRKELİ SUDA BEKLETİYORUM'

Bazı uzmanların sebze ve meyveleri önce sabunla yıkanması gerektiği konusunda görüş bildirdiklerini ancak daha sonra bu açıklamadan vazgeçtiklerini dile getiren ev kadını Zehra Durdu, "Sirkeli suda bekletiyorum ve bol suyla yıkıyorum. Sabunla yıkanması gerektiğini duydum ama uygulamadım" dedi. Pazardan alışveriş yapan vatandaşlardan Filiz Özdur da kimyasal madde kullanmadığını, mikropları öldürücü özelliği bulunduğu için sebze ve meyveleri sirkeli su ile yıkadığını belirtip, "Pazardan aldığım ürünleri birkaç saat dışarıda bırakıyorum. İçindekileri alarak poşetlerini atıyorum. Sonra da sirkeli suyla yıkıyorum. Kurulayıp dolaba yerleştiriyorum" dedi.

İZMİR 'Sabunu el için kullanın, meyve ve sebzeye değil'

Kaynak: DHA

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İZMİR 'Sabunu el için kullanın, meyve ve sebzeye değil'
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