İZMİR Roman mahallesinde 'uyuşturucu' isyanı
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İZMİR Roman mahallesinde 'uyuşturucu' isyanı

Roman mahallesinde 'uyuşturucu' isyanıİZMİR'in Konak ilçesine bağlı, çoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı Yenişehir Mahallesi'nin sakinleri, bölgede uyuşturucu bağımlısı gençlerin fazla olduğunu öne sürerek, Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) yapılmasını istedi.

26.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:18

Roman mahallesinde 'uyuşturucu' isyanı

İZMİR'in Konak ilçesine bağlı, çoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı Yenişehir Mahallesi'nin sakinleri, bölgede uyuşturucu bağımlısı gençlerin fazla olduğunu öne sürerek, Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) yapılmasını istedi. Mahalleliden Ali Yangır (57), "Paraları olmadığında da ailelerinden bıçak zoruyla para isteyenler var. Bunun dışında evindeki eşyaları satıp, parasıyla uyuşturucu alanlar var. Roman mahalleleri uyuşturucunun tesiri altında" dedi.

Yenişehir Mahallesi sakinleri, bölgede uyuşturucu satışı ve kullanımının yaygın olduğunu öne sürüp, çocuklarının tehdit altında büyümesini istemediklerini belirterek, AMATEM yapılması talebinde bulundu. Yaklaşık 8 bin Roman vatandaşın oturduğu mahallede uyuşturucuya ulaşmanın çok kolay olduğunu belirtenler, uyuşturucu kullanım yaşının da düşük olduğunu belirtti.

'AİLELERİNDEN BIÇAK ZORUYLA PARA İSTEYENLER VAR'

Mahalle sakinlerinden Ali Yangır, uyuşturucu bağımlılığının, mahallenin kanayan yarası olduğunu belirterek, "Bu mahallede ve birçok Roman mahallesinde ne yazık ki uyuşturucu kullanım oranı oldukça yüksek. Ufak bir moral bozukluğunda çocuklarımız kolay bir şekilde uyuşturucuya ulaşabiliyor. Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan AMATEM yeterli değil. Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelere AMATEM kurulmasını yetkililerden talep ediyoruz. Kanayan yaramıza bir çare bulunsun" dedi.

Uyuşturucuya ulaşımın çok kolay olduğunun altını çizen Yangır, "Bağımlı çocuklarımız ne kadar istese de en fazla 1 hafta dayanabiliyorlar. Çünkü bu maddeler ellerinin altında. Paraları olmadığında ailelerinden bıçak zoruyla para isteyenler var. Evindeki eşyaları satıp parasıyla uyuşturucu alanlar var. Roman mahalleleri uyuşturucu tesiri altında" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZ YOK OLMASIN'

Oğlunun 4 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Yüksel A. (50), "26 yaşında bir oğlum var ve 4 yıldır uyuşturucu bağımlısı. Evlenmişti ancak uyuşturucu yüzünden eşinden ve çocuğundan ayrılmak zorunda kaldı. Bununla da kalmadı ve uyuşturucuya para bulabilmek için evindeki eşyaları sattı. Onun borçluları bana geliyor. Ondan davacı da oldum ama sonuç alamadık. Oğlumun kurtulmasını istiyorum. Bu bölgeye artık daha fazla önlem alınsın ve gençlerimiz yok olmasın" diye konuştu.

Bağımlılığı atlatan mahalle sakinlerinden Volkan T. (34) ise "Solistlik yaparken çalıştığım gazinoda bir arkadaşım vasıtasıyla uyuşturucuya başladım. Evin 10'uncu katından çırılçıplak atlarken beni belimden yakaladılar. Ardından çocuğumu gördüm ve halimden utandım. AMATEM'e başvurdum ve uyuşturucuyu bıraktım" dedi.

Uyuşturucu kullandığını söyleyen bir mahalleli de kurtulmak istediğini belirterek, "Kenar mahallede olduğumuz için bunu içiyoruz. Bırakmayı denesem de en fazla 1 hafta bırakabildim. Uyuşturucuyla içimizi rahatlatıyoruz. Kurtulmak istiyoruz. Bu bölgeye bir AMATEM kurulmasını istiyoruz. Biz bu yola girdik, bizden sonrakiler kurtulsun" diye konuştu.

İZMİR Roman mahallesinde 'uyuşturucu' isyanı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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