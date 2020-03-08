İZMİR Oto lastiğine kadın eli değdi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İZMİR Oto lastiğine kadın eli değdi - Haber
Karşıyaka, İzmir, Ege, Güncel

İZMİR Oto lastiğine kadın eli değdi

Oto lastiğine kadın eli değdiİZMİR'de Karşıyaka ilçesinde yaşayan oto lastik ustası Tuğçe Pehlivanoğlu (30), yaklaşık 10 yıldır mesleğini yapmayı, azim ve kararlılıkla sürdürüyor.

08.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:19
İZMİR Oto lastiğine kadın eli değdi

Oto lastiğine kadın eli değdi

İZMİR'de Karşıyaka ilçesinde yaşayan oto lastik ustası Tuğçe Pehlivanoğlu (30), yaklaşık 10 yıldır mesleğini yapmayı, azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Ege Bölgesi'nde bu işi yapan bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kadın olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Kadınların istedikten sonra yapamayacağı hiçbir iş yok. Yeter ki istesinler. Emin olsunlar, ellerinden her iş gelir. Bunu ben yapabilir miyim diye düşünmesinler" dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşi Hakan Pehlivanoğlu (35) gibi oto lastikçi ustası olan Tuğçe Pehlivanoğlu, çok az sayıdaki kadın ustalardan biri olarak, sektörde azmi ve el becerisiyle öne çıkıyor. Maharetli elleriyle araçların rot balans ayarları ve lastik tamirini yapan ayrıca oto elektrik sistemlerini kontrol ederek, akü değişimini gerçekleştiren Tuğçe Pehlivanoğlu, işiyle tercih edilen ustalardan biri olarak görülüyor. Kendisini görenler başta önyargılı olup şaşırsa da sonrasında el işçiliğiyle daimi müşterisi oluyor.

'İŞİMİ BÜYÜK BİR AŞKLA YAPIYORUM'

Sektörde işe nasıl başladığını anlatan Pehlivanoğlu, "Yaklaşık 10 yıldır lastik sektöründeyim. İşimi büyük bir aşkla yapıyorum. Eskiden kadın kuaförüydüm. Kalfalık ve ustalık gibi bütün belgelerim var. Uzun yıllarda yaptım o işi. Sonra evlendim. Eşim bu sektördeydi. Bakarak öğrendim. Bir gün baktım makine başındayım ve bu sektörde çalışıyorum. İzmir'de, sektörde kadın olarak ben varım. Ege Bölgesi'nde ise 2 kişiyiz bu kadın olarak bu sektörde çalışan" dedi. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Pehlivanoğlu, "Kadınların istedikten sonra yapamayacağı hiçbir iş yok. Yeter ki istesinler. Emin olsunlar, ellerinden her iş gelir. Bunu ben yapabilir miyim diye düşünmesinler. Ben bugün Tuğçe usta olarak lastik sektöründeysem, başarıyla işimi yürütüyorsam, eminim tüm kadınlarımız her sektörde her şeyi yapabilir" dedi.

ÖNYARGI, İŞÇLİĞİNİ GÖRÜNCE MEMNUNİYETE DÖNÜYOR

Tuğçe Pehlivanoğlu'nun patronu Salih Mert Ünlü (26), "Tuğçe ustamızla yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz. Gelen tepkilerden, işinden ve titizliğinden çok memnunuz. Kadınların istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Bütün kadınların her sektörde çalışabileceğini biliyorum. Bizim sektörümüzde kadın olarak çalışan çok az sayıda kişi var. Bazı müşteriler ilk defa kendisini görünce güven sorunu yaşıyor. Ancak işçiliğini görünce memnun ayrılıyorlar. Sonrasında Tuğçe ustamızın daimi müşterisi olup tekrar tekrar geliyorlar" diye konuştu.

İZMİR Oto lastiğine kadın eli değdi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İZMİR Oto lastiğine kadın eli değdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haber
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı Haber
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor Haber
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor
Lavrov'un bu görüntüde Erdoğan'a ne dediği belli oldu Haber
Lavrov'un bu görüntüde Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarladı Haber
Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Engin Özkoç Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Emrah Levent Can Sinan Akçıl Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Gökhan Gönül Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk İran Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: İZMİR Oto lastiğine kadın eli değdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 09:33:17. #1.15#