İZMİR NURSELİ İDİZ, SALGIN GÜNLERİNDE ÇOCUKLAR İÇİN MASAL PROJESİ HAZIRLAYACAK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR NURSELİ İDİZ, SALGIN GÜNLERİNDE ÇOCUKLAR İÇİN MASAL PROJESİ HAZIRLAYACAK

İZMİR NURSELİ İDİZ, SALGIN GÜNLERİNDE ÇOCUKLAR İÇİN MASAL PROJESİ HAZIRLAYACAK
02.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:17

OYUNCU Nurseli İdiz, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle evde geçirdiği süreyi fırsata çevirip, mutlu olmalarını istediği çocuklar için sosyal medyada yayımlamak üzere bir masal projesi üzerinde çalıştığını söyledi.

OYUNCU Nurseli İdiz, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle evde geçirdiği süreyi fırsata çevirip, mutlu olmalarını istediği çocuklar için sosyal medyada yayımlamak üzere bir masal projesi üzerinde çalıştığını söyledi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Nurseli İdiz, koronavirüs salgını nedeniyle kendisi gibi tiyatrocu olan aynı zamanda solistlik de yapan kızı Elif İdiz ile 'Evde kalın' çağrılarına uyarak İzmir'de 40 gündür izole bir yaşam sürüyor. 26 Eylül 2019- 13 Mart 2020 tarihleri arasında 'Etekler ve Pantolonlar' oyunu ile çıktığı Anadolu turnesinin ardından 19 Mart'ta İzmir'e geldiğini belirten İdiz, kızıyla özlem gideriyor. İdiz, evde izole olarak geçen zamanda yaptıklarını DHA muhabirine anlattı. Covid-19 salgını günlerini manevi bir mesaj olarak değerlendirdiğini belirten ünlü oyuncu Nurseli İdiz, bunu fırsata çevirip, mutlu olmalarını istediği çocuklar için sosyal medyada masal projesini hayata geçirmeyi planladığını söyledi. Salgın sürecinde birçok kişinin internette bir şeyler yaptığına dikkati çeken İdiz, "Saçmalayanlar da oluyor güzel şeyler yapanlar da. Biz de eski eşim Cem İdiz ve kızımız Elif İdiz ile çocuklar için hazırladıkları 'Yıldız Tozu' şarkılarından yola çıkarak, çocuklara masallar anlatalım istedik. Ben ve Elif masalları okuyup, anlatacağız. Biraz, bir dönem uyku saatinden önce çocuklara masallar anlatan Yeşilçam'ın merhum oyuncularından Adile Naşit gibi olacağım. O da bir nostalji gibi olacak" dedi.

Zamane çocuklarının çok zeki olduklarını vurgulayan İdiz, "Onları, büyük insanlar gibi bir şahsiyet yerine koyup, masalları anlatmanın çok doğru bir yöntem olacağını düşünüyorum. Böyle de yapacağım" diye konuştu.

YEMEK YAPIP, İNGİLİZCE ÇALIŞIYORUM'

Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçen günlerde mutfaktaki marifetlerini de gösterdiğini belirten Nurseli İdiz, bol bol zeytinyağlı yemekler yaptığını söyledi. Ailesinin kökeninin Rumeli'ye dayandığı için zeytinyağlıların sofralarının olmazsa olmazı olduğuna dikkati çeken İdiz, "Mesela bugün mutfaktaydım ve altı çeşit yemek yaptım. Sadece zeytinyağlılar değil tabi ki. Salatalar ve bizimkiler ete düşkün olduğu için etli ve tavuklu yemeklerde hazırlıyorum. Fırın sütlaç gibi hafif sütlü tatlılarda yapıyorum" dedi.

İdiz, ramazan ayı nedeniyle oruç tutanlara, daha sağlıklı olacağı için iftarlarda çorbayla başlayıp, zeytinyağlı sebze yemekleri ağırlıklı beslenmelerini tavsiyesinde bulundu.

Yemek yapmanın dışında İngilizcesini ilerletmek için çalıştığını, bunun için bol bol alt yazılı film izlediğini anlatan İdiz, kitap okumaya ise bu aralar pek tahammülü olmadığını söyledi.

'ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM'

34 yaşında tek başına yaşamaya alıştıktan sonra, ebeveynleri ile tekrar bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Elif İdiz ise, şunları söyledi:

"Çeşme'de çalışıyorum. Haftanın bir günü İzmir'e babamı görmeye geliyorum. Ama annemle nadir görüşebiliyorduk. Tekrar bir arada bir hayata dönmek insana kendini güvende hissettiriyor. Ancak, alışılan rutinin dışına çıkılması nedeniyle zorlukları da olmuyor değil. Çocukluğuma döndüm diyebilirim."

Elif İdiz, annesi ile çocuklar için hazırlayacakları masal projesi için hazır olduğunu belirtip, "Annem büyük bir sanatçı olduğu için anlatımlarında güzel olacağını düşünüyorum. Şimdiden çok heyecanlandım. Şu an masalları seçiyoruz. En kısa zamanda alt yapısını da hazırlayıp, sosyal medyada yayına başlayacağız" dedi.

İZMİR NURSELİ İDİZ, SALGIN GÜNLERİNDE ÇOCUKLAR İÇİN MASAL PROJESİ HAZIRLAYACAK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Beklenen haberi Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüs salgınında genel yayılım bitti Haberler
Beklenen haberi Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüs salgınında genel yayılım bitti
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Haberler
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Haberler
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
Trump'ın 'Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı' suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz
Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal...
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Hande Yener Burak Özçivit
Spor Ali Koç Arda Turan Bülent Uygun Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Mayıs Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: İZMİR NURSELİ İDİZ, SALGIN GÜNLERİNDE ÇOCUKLAR İÇİN MASAL PROJESİ HAZIRLAYACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 09:26:34. #1.15#
title