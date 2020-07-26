İZMİR Klasik otomobilinden çekme karavan yaptı
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İZMİR Klasik otomobilinden çekme karavan yaptı

Klasik otomobilinden çekme karavan yaptıİZMİRLİ oto elektrik ustası Mehmet Ardil (35), Doğu Almanya üretimi klasik otomobilden çekme karavan yaptı.

26.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:03

Klasik otomobilinden çekme karavan yaptı

İZMİRLİ oto elektrik ustası Mehmet Ardil (35), Doğu Almanya üretimi klasik otomobilden çekme karavan yaptı. Öndeki çekici otomobili de aynı araç olan karavan ilgi gördü. Ardil, koronavirüs salgını döneminde karavanıyla izole tatil yapmanın rahatlığını yaşadığını söyledi.

Oto elektrik ustası Mehmet Ardil'in yaptığı karavan, ilgi çekti. Ardil, çok sevdiği klasik otomobili hem çekici hem de arkasına taktığı çekme karavanda kullandı. Karavanın ayrıca üstüne yerleştirdiği çadırla, ek yatak alanı daha ekledi. Araziye kurulduğunda ev rahatlığı veren karavan, beğeni gördü. Ardil, şunları söyledi:

"Bu otomobil artık üretilmiyor. Klasik bir araç. Geri dönüşümden bir araç. Dış aksamları komple duroplast. Çürümüyor. Yazın serin, kışın ise sıcak tutuyor. Öndeki çekici araç 1991 model, sonrasında üretim duruyor zaten. Arkasındaki çekici ise 1984 model. Çekici aracı aldığımızda evrakları yoktu. Hurdaya gidecekti. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Yapımı 3 ay sürdü. Koronavirüs çıktığında daha izole ve sağlıklı bir tatil yaptım."

Aracı görünce çok beğenen vatandaşlardan deri konfeksiyon işletmeci evli ve 2 çocuk babası Murat Kaplan (49), "Daha önce hiç böyle bir karavan görmedim. Çok beğendim" diye konuştu.

İkinci el galerici evli ve 2 çocuk babası Tarkan Çelik (49), "Piknik yapmaya gelmiştik. Görünce çok şaşırdık. Fotoğraf çektirmeye geldik. Çok güzel bir araç" dedi.

Aracı beğenen vatandaşlardan evli ve 1 çocuk annesi Sedanur Vatansever (26) ise, "Böyle bir karavan görmemiştim. Çok beğendim. Fikir çok güzel" diye konuştu.

İZMİR Klasik otomobilinden çekme karavan yaptı

Kaynak: DHA

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