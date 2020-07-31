İZMİR Kamyon kasasında kaçak kurban kesimi
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İZMİR Kamyon kasasında kaçak kurban kesimi

Kamyon kasasında kaçak kurban kesimiİZMİR'in Karabağlar ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkası, kurban kesim alanı olarak kullanıldı.

31.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:52

Kamyon kasasında kaçak kurban kesimi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkası, kurban kesim alanı olarak kullanıldı. Hijyenden uzak yapılan kesim, DHA tarafından görüntülendi.

Eskiizmir Semti Yıkık Camii yakınlarında, yol kenarında kurbanlık hayvanların satıldığı bir alana park eden kapalı kasa bir kamyonette, küçükbaş kurbanlık hayvanların kesildiği gözlendi. Plakası okunmasın diye kartonla kapatılan kamyonette, birden fazla kesim yapıldığı görüldü. Hem belediye hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin uyarılarına rağmen sağlıksız koşullarda yapılan kesim tepki topladı.

Öte yandan İzmir Çevreyolu'nun Uzundere mevkiinde, otoyolun hemen yanında bir büyükbaş hayvanın kesilmesi de DHA objektifince görüntülendi.

İZMİR Kamyon kasasında kaçak kurban kesimi

Kaynak: DHA

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