İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Işbirliği

İZMİR (Bültenler) - İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' imza törenine, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO yönetim kurulu üyeleri ve meslek komitelerinde görev üstlenen, İzmir iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Protokol; İzmir'deki okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen, eğitim yöneticileri, öğrenci ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına yönelik eğitimlerinin planlanmasını ve yürütülmesini içeriyor. Öğretmenlik mesleği niteliğinin artırılması amacıyla öğretmenlerde 21. yüzyıl becerilerinin arttırılmasını, eğitimde tüm disiplinlerle ilgili yeni yöntem tekniklerinsınıflardauygulayabilme düzeyleriningeliştirilmesini hedefleyen protokol ile aynı zamandaCovid- 19sürecindeyüz yüze ve online eğitim-öğretim çalışmalarıçeşitliliğininve niteliğinin artırılmasını içerenortak çalışmaların yapılması veprojeler oluşturulması da planlanıyor.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener yaptığı konuşmada ekonomik kalkınmanın en önemli değeri olan insan kaynaklarının iyi bir eğitimden geldiğini söyledi. Özgener, "Ülkemiz ve kentimiz ekonomisinin gelişimi için, nitelikli ve iyi eğitimli bireylerin, daha da önemlisi erdemli, hoş görülü ve insani değerlere sahip gençlerin yetişmesi için eğitim sistemimize hep birlikte karşılıksız katkı sunmalıyız." dedi.

Özgener, eğitimin herkesin en önemli ve ortak değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak İzmir'de ve Türkiye'de gelecekte söz sahibi olmanın yolunun iyi eğitim almış, araştıran, yenilikler ortaya koyan, yeni fikirlere açık, yenilikleri yakından takip eden, yaşam döngüsünün içine eğitimi vazgeçilmez bir şekilde koyan bireyler yetiştirmekle mümkün olduğunun altını çizdi.İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak iş birliğinin son derece önemli ve kıymetli olduğunu vurguladı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, imza töreninde yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkat çekti. Yentür, eğitim kurumlarında değişim, dönüşüm, inovasyon hareketlerinin, bilgi, beceri ve öğretmenlik mesleği niteliğinin artırılmasının, eğitimde tüm disiplinlerle ilgili yeni yöntem tekniklerinin uygulanmasının, ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesinin, bilimsel çalışma, araştırma ve yayınların nitelik ve niceliğinin arttırılmasının önemine değindi.

Yentür "Öğrencilerimize en iyi eğitim ortamını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Sadece bilgiyi öğrenmek yeterli değil. Bilgi üretmek, bilgiden analiz yaparak farklı alanlara ulaşmak da bizim en büyük görevimiz. Yeni teknolojiler üretmek, yeni bir fayda yaratmak gerekiyor. Son dönemde ülkemizde eğitime aktarılan bütçe genişledi, öğretmen istihdamı artırıldı, okullarımızın fiziki şartları geliştirildi ve çeşitli alanlarda birçok iş birliği geliştirildi. Bizler de sorumluluklarımızı biliyor, dinamik bir şekilde, bilim ve teknoloji üretmenin öneminin bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Günümüzde kitapla öğretmenle sınıfta, okul duvarlarıyla örülü bir alanda, mevcut bilinen bir bilginin aktarılmasının ötesinde bir sürecin, yaşandığının altını çizen Yentür, artık bilgiyi öğrenmek yerine yeni bilgiden analiz sentez, kavram yaparak yeni farklı alanlara ulaşmanın en büyük hedef olduğunu ifade etti. Bugün artık teknolojiyi kullanmaktan çok katma değer olarak yeniteknolojiler üretmenin , inovatif düşünme becerilerinin oluşturulmasının önemini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından akademik ve bilimsel alanda ortak çalışmalar yaparak Türkiye'ye örnek olacak projeler üretmek hedefiyle hazırlanan protokol, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar tarafından imzalandı.

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