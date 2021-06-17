İzmir il binasına yapılan baskınla ilgili HDP'den ilk açıklama: Binamız ateşe verildi

HDP İzmir il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili partinin resmi hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi" ifadelerine yer verildi.

İzmir'de HDP il binasına giren şüpheli, sabah saat 11:00 sıralarında etrafına rast gele tabancayla ateş etti. Olay yerine gelen polis, 7 katlı binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi ve yaya geçişine kapattı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Özel harekat polisler, bölgeye giriş çıkışları kapattı. Saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, bina içerisinde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

"BİNAMIZ ATEŞE VERİLDİ"

Saldırı sonrası HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır.

"HDP'LİLER İL BİNAMIZDA TOPLANIYOR"

İzmir'deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP'liler Konak'ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır." ifadeleri yer aldı.