: İzmir haytap'tan 'deve güreşi protokolü'ne uymayan belediye başkanına tepki

12.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:39

HAYTAP'tan 'deve güreşi protokolü'ne uymayan belediye başkanına tepki

HAYVAN Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) İzmir üyeleri, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerel seçimlerden önce geleneksel olarak yapılan deve güreşlerinin yapılmayacağına ilişkin sözünü tutmaması üzerine tepki gösterdi. HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Avukat Senem Demirel Acar, Aksoy'a o dönem verdiği sözden dolayı plaket verdiklerini hatırlatarak Menemen Belediyesi'nin afişlerini gördüğümüzde çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Bize verilen sözün tutulmadığını görünce çok üzüldük, belediyeye karşı güvenimiz sarsıldı dedi.

HAYTAP İzmir üyeleri, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile ilçede deve güreşi etkinliklerinin kaldırılacağı ile ilgili bir protokol imzaladı. HAYTAP üyeleri, 'Deve güreşleri ve hayvanlı sirklere izin vermeyeceğine' dair bir maddenin de yer aldığı protokolün imzalanması üzerine Aksoy'a bir plaket de takdim etti. Geçen hafta HAYTAP İzmir üyeleri, Serdar Aksoy'un çağrısı üzerine orta yol bulmak adına Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nun İzmir temsilcileriyle toplantı yaptı. HAYTAP üyelerinin zeytin dalı uzattığı ve federasyona deve güzellik yarışması yapılmasını önerdikleri toplantıda federasyon temsilcilerinin Güreş olmazsa develer sucuk yapılacak, onlara bakamayız dedikleri iddia edildi.

'SÖZÜNÜ TUTMASINI İSTİYORUZ'

Bu görüşmeden birkaç gün sonra Menemen Belediyesi'nin astığı afişleri görüp şoka uğradıklarını anlatan HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Avukat Senem Demirel Acar, Biz HAYTAP olarak hayvanların her türlü dövüş ve güreş adı altında kullanılmasına, birbiriyle müsabaka yaptırılmasına karşıyız. Hayvan haklarını savunduğumuz için, insanların zoruyla hayvanların bu şekilde zorla dövüştürülemeyeceğini düşündüğümüz için karşıyız. Menemen Belediyesi'nden hayvanat bahçesinin kapatılması ve deve güreşi etkinliklerinin yapılmaması konusunda söz aldık, bir protokol imzaladık. Seçimden sonra hayvanat bahçesi kaldırıldı. Fakat deve güreşleri ile ilgili bir gelişme olmadı. Menemen Belediyesi'nin afişlerini gördük ve hayal kırıklığına uğradık. Biz tüm belediye başkanlarımızdan seçim öncesi bize verdikleri sözleri tutmalarını istiyoruz. Oy kaygısı taşımadan, vaat ettiklerini yapmalarını istiyoruz. Belki bize karşı bir oy kaygısıyla böyle bir protokolü imzaladı, fakat şimdi de deve güreşçilerine karşı bir oy kaygısıyla onlara, 'hayır' diyemiyor. Verdikleri sözlerin arkasında durarak, çağdaş İzmir'imize yakışır bir şekilde, çağdaş faaliyetler göstermelerini istiyoruz. Hiç haberimiz olmadan afişlerle iki gün sonra deve güreşi olacağını öğrendik. Afişleri gördükten sonra başkana ve belediyeye açtığımız telefonlara cevap verilmedi diye konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE TURİZM BAKANLIĞI'NA DİLEKÇE VERİLDİ

Hem Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na konuya ilişkin dilekçe yazdıklarını söyleyen Acar, Türk kültüründe deve güreşi diye bir şey yok. Deve güreşlerinin ata sporu, gelenek görenek ve adeti denmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na dilekçe yazdık. Başkanlıktan bize, bir hayvanın dinimizce güreş tutturulması, dövüştürülmesi caiz olmadığına, hayvanların geçmişten gelen dini uygulamalarda hiçbir şekilde dövüştürülmediğine dair cevap geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise, hayvanlara ilişkin dövüş ve güreş ibarelerinin kaldırılacağı ve bununla ilgili düzenlemeler yaptıklarına ilişkin cevap geldi dedi.

Kaynak: DHA

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